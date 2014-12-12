Ενας άνδρας συνελήφθη στην είσοδο των Δικαστηρίων Λάρισας καθώς σε γενόμενο έλεγχο εντοπίστηκε πάνω του ένα μαχαίρι μέσα σε θήκη.

H ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Συνελήφθη, χθες το πρωί στη Λάρισα, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι, στην κεντρική είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου, σε γενόμενο έλεγχο κατελήφθη, από αστυνομικούς του Τμήματος Μεταγωγών – Δικαστηρίων Λάρισας, να κατέχει -1- μαχαίρι εντός θήκης, το οποίο κατασχέθηκε.