Λάρισα: Θέλησε να εισέλθει στα Δικαστήρια με μαχαίρι
Αστυνομικά | 14 Νοε 2025, 11:01
Ενας άνδρας συνελήφθη στην είσοδο των Δικαστηρίων Λάρισας καθώς σε γενόμενο έλεγχο εντοπίστηκε πάνω του ένα μαχαίρι μέσα σε θήκη.
H ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:
Συνελήφθη, χθες το πρωί στη Λάρισα, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι, στην κεντρική είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου, σε γενόμενο έλεγχο κατελήφθη, από αστυνομικούς του Τμήματος Μεταγωγών – Δικαστηρίων Λάρισας, να κατέχει -1- μαχαίρι εντός θήκης, το οποίο κατασχέθηκε.
