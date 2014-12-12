Την καθολική αποχή των μελών του από την άσκηση των καθηκόντων τους στις 16 Σεπτεμβρίου 2025 αποφάσισε, στη συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, υιοθετώντας την πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Η ανακοίνωση:

"Το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, συνεδρίασε την 9η.9.2025 και σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, αποφάσισε την καθολική αποχή των μελών του από τα καθήκοντά τους την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025, πρώτη ημέρα του νέου δικαστικού έτους.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για:

τη μη αύξηση του ορίου της απαλλαγής ΦΠΑ για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ,

τη μη μείωση του ποσοστού ΦΠΑ στις δικηγορικές υπηρεσίες,

τη μη κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης που επέβαλε ο «νόμος Χατζηδάκη»,

τη μη προώθηση της υποχρεωτικής παράστασης Δικηγόρων σε εμπράγματες και ενοχικές δικαιοπραξίες,

το ζήτημα που ανέκυψε περί υποχρέωσης Δικηγόρων να παραδίδουν τις συσκευές των κινητών τηλεφώνων τους κατά την ανάκριση και

τον ακατανόητο διπλασιασμό των Νομικών Σχολών μέσω αδειοδότησης τριών (3) Νομικών Σχολών σε ιδιωτικά Πανεπιστήμια με προγράμματα αμφίβολης νομικής πληρότητας, καίτοι, αφενός μεν στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν απορρίφθηκε η αρχικώς δρομολογηθείσα ίδρυση 4η δημόσιας Νομικής Σχολής ως μη απαιτούμενης για τα αριθμητικά δεδομένα της χώρας μας, αφετέρου δε, το Υπουργείο εσχάτως εκδηλώνει ποικιλοτρόπως την πρόθεση του να ελέγξει τον αριθμό των Δικηγόρων, όπως τούτοι προκύπτουν από την λειτουργία των υφιστάμενων τριών δημοσίων Νομικών Σχολών.

Ειδικότερα , το πλαίσιο της αποχής των μελών του ΔΣΛ έχει ως εξής :

Η αποχή των μελών του ΔΣΛ, θα είναι ΚΑΘΟΛΙΚΗ, από το σύνολο δηλ. των καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων δικογράφων, ενδίκων μέσων και βοηθημάτων.

Άδειες κατά την ημέρα της αποχής θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών, σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις ενώπιον των Δικαστηρίων, σε περιπτώσεις λήξης των προθεσμιών για άσκηση προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, καθώς και σε περιπτώσεις προθεσμιών του Κώδικα Μετανάστευσης (λήξεις αδειών παραμονής, θεωρήσεις εισόδου, κλπ).

Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα με συμπληρωμένα επτά (7) έτη στον α’ και β’ βαθμό και στα κακουργήματα με συμπληρωμένα δεκαοκτώ (18) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαεννέα (19) έτη στο β’ βαθμό.

Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

Σε αυτόφωρες ποινικές διαδικασίες εφόσον υπάρχει κράτηση.

Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης, ήτοι στους δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και στους δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.

Σε Αναστολές και Ανακοπές κατά πλειστηριασμών όταν επίκειται άμεσα ο πλειστηριασμός.

Σε Αντιρρήσεις, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού και αποδεικνύεται από έγγραφα.

Αδεια δεν απαιτείται για :

Κατάθεση προτάσεων για υποθέσεις μικροδιαφορών και τακτικής διαδικασίας, καθώς και την παράσταση στις αντίστοιχες συζητήσεις.

Προσθήκες

Ενορκες βεβαιώσεις

Διαμεσολαβήσεις

Τέλος, όπου υπάρχει συνεδρίαση ποινικού δικαστηρίου από διακοπή, θα ζητείται λόγω της αποχής νέα διακοπή προς συζήτηση της υπόθεσης."