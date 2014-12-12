Ο κάμπος της Λάρισας αποτελεί έναν από τους κύριους παραγωγούς βαμβακιού στην Ελλάδα.

Ο κ. Νίκος Γούσιος, πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού Φαρσάλων ’’Ο Ενιπέας’’, μίλησε στην εκπομπή “Περίμετρος” για τη φετινή χρονιά στο βαμβάκι και τις προοπτικές της καλλιέργειας

Όπως είπε, η φετινή σοδειά ήταν καλή, με υψηλές αποδόσεις, ωστόσο, επικρατεί προβληματισμός για την τιμή του βαμβακιού, η οποία κατρακυλάει συνεχώς, δεδομένου ότι φέτος κυμαίνεται στα 0,41 ευρώ το κιλό στο εκκοκκιστήριο και 0,38 στο χωράφι το κιλό, ενώ πέρυσι ήταν δέκα λεπτά πιο πάνω και το 2023 σε ακόμη πιο υψηλή τιμή.

Σύμφωνα με τον κ. Γούσιο, οι νέοι στρέφονται πλέον σε νέες καλλιέργειες, όπως το σιτάρι, το καλαμπόκι και η βιομηχανική ντομάτα, καθώς το βαμβάκι είναι πλέον ασύμφορο, με τα έξοδα να είναι περισσότερα από τα έσοδα, ενώ, την ίδια ώρα, παραμένουν υψηλές οι τιμές σε λιπάσματα και φυτοφάρμακα.

ertnews.gr