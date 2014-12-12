Ένα ακόμη πρατήριο υγρών καυσίμων διέρρηξαν άγνωστοι το βράδυ της περασμένης Πέμπτης.

Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά διάρρηξη βενζινάδικου που καταγράφεται στη Λάρισα σε διάστημα περίπου ενός μηνός, από τα οποία οι κλέφτες αφαιρούν τα χρηματοκιβώτια.

Οι δύο τελευταίες διαρρήξεις, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορούσαν σε πρατήρια του ίδιου ιδιοκτήτη, όπου οι δράστες εισέβαλαν σπάζοντας την είσοδο με βαριοπούλα.

Το βράδυ της περασμένης Πέμπτης 28 Αυγούστου, τρεις άγνωστοι δράστες διέρρηξαν πρατήριο στην οδό Ιωαννίνων.

Αφού παραβίασαν την κλειδαριά της γυάλινης εισόδου αφαίρεσαν ένα μικρών διαστάσεων, αλλά πακτωμένο χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε περισσότερες από 8.000 ευρώ

Τις διαρρήξεις ερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας της ΕΛ.ΑΣ.

Λ.Ε. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)