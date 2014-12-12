Λάρισα: Κυκλοφορούσε με αναδιπλούμενο μαχαίρι
Αστυνομικά | 02 Οκτ 2025, 12:21
Συνελήφθη, χθες το πρωί στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λάρισας, ένας άνδρας, διότι, στο πλαίσιο ελέγχου, κατελήφθη να κατέχει 1 αναδιπλούμενο μαχαίρι, το οποίο κατασχέθηκε.
