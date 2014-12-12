Λάρισα: Κυκλοφορούσε με κλεμμένο ποδήλατο
Αστυνομικά | 07 Οκτ 2025, 11:07
Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, 1 άνδρας, διότι κατελήφθη να επιβαίνει σε ποδήλατο που είχε αφαιρέσει λίγο νωρίτερα από σημείο της πόλης.
Επιπλέον, από την κατοχή του κατασχέθηκε μικροποσότητα ναρκωτικού δισκίου, χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή
