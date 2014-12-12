Μια συνάντηση που σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη για τα ΚΔΑΠ του Δήμου Λαρισαίων πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Διεύθυνσης Παιδείας του Δήμου. Πρόκειται για την έναρξη συνεργασίας με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) και τη συνδρομή της στο εγχείρημα να λειτουργήσουν τα ΚΔΑΠ και ως Κέντρα Μελέτης.

Στο πλαίσιο του εγχειρήματος, οι φιλόλογοι των ΚΔΑΠ και οι μαθηματικοί της ΕΜΕ θα καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών που θα επιλέξουν να μελετούν τα μαθήματά τους στα ΚΔΑΠ του Δήμου Λαρισαίων.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Άθλησης κ. Ηρακλής Γερογιώκας, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παιδείας, κ. Σταυρούλα Μπαξεβάνου, ο Διευθυντής της Β’ θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας και Προέδρος της ΕΜΕ Λάρισας, κ. Νικόλαος Ζέρβας, καθώς και ο αναπληρωτής Πρόεδρος ΕΜΕ Λάρισας, κ. Σωτήρης Τερζόπουλος.

«Είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Ο Δήμος Λαρισαίων προσπαθεί με συνέργειες να προσφέρει το καλύτερο στους μαθητές/τριες της πόλης. Ευχαριστούμε την ΕΜΕ για την αποδοχή της πρόσκλησης μας. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ΚΔΑΠ χρήσιμα στον μαθητή, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των γονιών» δήλωσε ο κ. Γερογιώκας.

Από την πλευρά του ο κ. Ζέρβας δήλωσε ότι «με την πρωτοβουλία αυτή δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να μελετήσουν τα μαθήματά τους και να διερευνήσουν μαθηματικές έννοιες σε ένα περιβάλλον ευχάριστο, πιο χαλαρό από το σχολείο και το σπίτι, να αλληλοεπιδράσουν με τους μαθηματικούς διευρύνοντας τους ορίζοντες και τον τρόπο σκέψης τους, να κατανοήσουν καλύτερα το μάθημα των μαθηματικών, βελτιώνοντας έτσι και τις επιδόσεις τους. Από την πλευρά των μαθηματικών – μελών της ΕΜΕ, τους δίνεται η ευκαιρία να εργαστούν πάνω στο αντικείμενό τους με ενισχυμένο τον παιδαγωγικό τους ρόλο ως εκπαιδευτικών. Για τον λόγο αυτό εκφράζω τη χαρά μου για αυτή τη συνεργασία και εύχομαι να την αγκαλιάσουν τόσο οι μαθητές/τριες, όσο και τα μέλη μας στην ΕΜΕ».

Στο προσεχές διάστημα θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες αναφορικά με την λειτουργία των ΚΔΑΠ του Δήμου Λαρισαίων και ως Κέντρα Μελέτης.