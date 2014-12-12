Λάρισα: Λειτουργούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς άδεια
Αστυνομικά | 25 Οκτ 2025, 10:28
Συνελήφθη, σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λάρισας, άνδρας, διότι κατελήφθη να λειτουργεί, ως προσωρινά υπεύθυνος, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στερούμενος της απαραίτητης άδειας λειτουργίας.
