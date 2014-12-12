Λάρισα: Μετά από έλεγχο βρήκαν σιδερογροθιά στο τσαντάκι του
Αστυνομικά | 06 Νοε 2025, 11:35
Συνελήφθη, χθες το πρωί στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Λάρισας, ένας άνδρας, διότι σε γενόμενο έλεγχο κατελήφθη να κατέχει, σε τσαντάκι μέσης, 1 σιδερογραθιά, η οποία κατασχέθηκε.
