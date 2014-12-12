Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα σεμινάριο επιμόρφωσης κριτών μπάσκετ, με επίκεντρο την εφαρμογή της στατιστικής στο ηλεκτρονικό φύλλο αγώνα, που θα χρησιμοποιηθεί από φέτος στα εθνικά πρωταθλήματα.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά τόσο για τη λειτουργία της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής όσο και για τις τροποποιήσεις των κανονισμών που θα ισχύσουν κατά την αγωνιστική περίοδο 2025-2026.

Το σεμινάριο συνέβαλε ουσιαστικά στην αναβάθμιση του επιπέδου των κριτών, προετοιμάζοντάς τους καλύτερα για τις απαιτήσεις της νέας σεζόν.