Η αρχή έγινε: H Εργασία, η Εκπαίδευση, η Επιχειρηματικότητα, οι Ερασιτεχνικές Ασχολίες και ο Εθελοντισμός συνδυάστηκαν αποτελεσματικά στο πρώτο Skywalker Plus Your Fe5tival που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα.

Μέσα από την επιχειρηματικότητα ανακαλύπτονται οι δεξιότητες που χρειάζονται για την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών. Ο εθελοντισμός αποτελεί σταθμό για την ανακάλυψη και την ενίσχυση των soft skills. Οι δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου συμβάλλουν στην ευζωία – προϋπόθεση της υγιούς ζωής. Με την εκπαίδευση ενισχύονται οι γνώσεις, απαραίτητες στη σημερινή κοινωνία της πληροφορίας. Και όλα αυτά πλαισιώθηκαν, με τον καλύτερο τρόπο, από την εργασία.

Το φεστιβάλ διοργανώθηκε από το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα το Σάββατο 6 Μαΐου στον φιλόξενο χώρο του Fashion City Outlet, όπου βρέθηκαν περισσότεροι από 5.000 επισκέπτες. Προσήλθαν για να γνωρίσουν τον επόμενο εργοδότη τους, να ενημερωθούν για εκπαιδευτικά προγράμματα, να έρθουν σε επαφή με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, να ανακαλύψουν νέες ασχολίες για τον ελεύθερο χρόνο τους, να γνωρίσουν τους κοινωνικά ευαισθητοποιημένους φορείς της περιοχής τους και να συμμετάσχουν στα διαδραστικά workshops.

Το Skywalker Plus Your Fe5tival, με ελεύθερη είσοδο για τους επισκέπτες, διεξήχθη φέτος υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στη διάρκειά του, οι παρευρισκόμενοι επισκέφθηκαν τον εκθεσιακό χώρο με τoυς πέντε βασικούς τομείς της κοινωνικής ζωής, δηλαδή την Εργασία, την Εκπαίδευση, την Επιχειρηματικότητα, τις Ερασιτεχνικές Ασχολίες και τον Εθελοντισμό:

Τομέας Εργασία με εταιρίες που αναζητούσαν προσωπικό και επιθυμούσαν να διεξαγάγουν συνεντεύξεις

Τομέας Εκπαίδευση με φορείς που παρουσίασαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις δράσεις τους

Τομέας Επιχειρηματικότητα με καινοτόμες start-ups οι οποίες πληροφόρησαν, δικτυώθηκαν, αλληλεπίδρασαν και αποτέλεσαν εφαλτήριο για μια καινοτόμα επιχειρηματική δραστηριότητα στην τοπική κοινωνία

Τομέας Ερασιτεχνικές Ασχολίες με φορείς και επιχειρήσεις ερασιτεχνικών ασχολιών ελεύθερου χρόνου (χόμπι), που ενημέρωσαν για τις δράσεις τους

Τομέας Εθελοντισμός με οργανώσεις και φορείς εθελοντικού χαρακτήρα, που ανέδειξαν τη σημασία της παραγωγής κοινωνικών αγαθών στην τοπική κοινότητα

Παράλληλα, σε διάφορα σημεία του Fashion City Outlet έλαβαν χώρα διαδραστικά workshops, με τους εξής τίτλους για κάθε τομέα:

Εργασία: « Πώς αξιολογείται το επαγγελματικό μου προφίλ; Συμβουλές και μικρά μυστικά » με εισηγήτρια την κυρία Ελένη Ματράκη , Νομικό / Life, Wellness & Business Coach, συνιδρύτρια IPD, « Elevator Pitch: Πώς παρουσιάζω τον εαυτό μου σε 1' » με εισηγητή τον κύριο Κωνσταντίνο Ντουρουντάκη , Σύμβουλο Προσωπικής Ανάπτυξης, Success Coach, Εκπαιδευτικό Σύμβουλο, μέλος του HCCMA, « Τεχνικές αναζήτησης εργασίας » με εισηγήτρια την κυρία Μερόπη Παπαγιάννη , Πτυχιούχο Ψυχολογίας (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), MSc σε Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ηγεσία και Επικοινωνία σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), « Συνέντευξη επιλογής προσωπικού » με εισηγήτρια την κυρία Αικατερίνη Γκογκίδου , Διοικητική Διευθύντρια (Executive Director) της εταιρίας ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ, « Τεχνικές διαχείρισης εργασιακού άγχους » με εισηγήτρια την κυρία Δήμητρα Μπρέλλα , Σύμβουλο Προσωπικής Ανάπτυξης, « Σύνταξη και tips βιογραφικού σημειώματος » και « LinkedIn και αναζήτηση εργασίας » με εισηγήτρια την κυρία Ευαγγελία Κυριαζοπούλου , Οικονομολόγο-Περιφερειολόγο, MSc in European Regional Development Studies, Υποψήφια Διδάκτορα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων.

Το αντιπροσωπευτικό video του Skywalker Plus Your Fe5tival είναι διαθέσιμο σε αυτό το link.

Η διοργάνωση του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συμβολή των:

Υπό την Aιγίδα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

