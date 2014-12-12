Λάρισα: Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως του Κωνσταντίνου Κατσίφα
Λάρισα | 23 Οκτ 2025, 20:43
Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, ανήμερα της εορτής του Αγίου Δημητρίου, θα τελεστεί ιερό μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αειμνήστου Κωνσταντίνου Κατσίφα, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νέας Σμύρνης Λάρισας, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου.
Καλούνται τα μέλη, οι φίλοι και όλοι όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν και να συμπροσευχηθούν για την ανάπαυση της ψυχής του.
