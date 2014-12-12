Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν και στη Λάρισα οι απεργοί δημόσιοι υπάλληλοι. Κρατώντας πανό έξω από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας, ζήτησαν να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για το νέο πειθαρχικό δίκαιο “που καταργεί το Β΄βάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και το δικαίωμα ένστασης, αλλάζει τη σύνθεση των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αφαίρεση των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών και προβλέπει εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα” όπως τόνισαν.

Οι απεργοί, από τον χώρο της Παιδείας, την Υγείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνάντησαν την γ.γ της Αποκεντρωμένης Ρένα Καραλαριώτου και την ενημέρωσαν για τα αιτήματά τους.

Η ΑΔΕΔΥ εκφράζει την αντίθεσή της στο νομοσχέδιο εκτιμώντας ότι προωθεί «την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου».

Ο πρόεδρος του Ν.Τ ΑΔΕΔΥ Λάρισας Μιχάλης Τζιατζιάς τόνισε ότι “ με το νέο νομοσχέδιο καταργούνται τα δευτεροβάθμια πειθαρχικά όργανα, καθώς και η συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων του κλάδου. Θεωρούμε ότι δεν ήταν απαραίτητη η κατάργηση του υφιστάμενου πειθαρχικού δικαίου, το οποίο το μόνο πρόβλημα που είχε, ήταν η καθυστέρηση στην έκδοση των αποφάσεων. Εδώ η κυβέρνηση θα έπρεπε να παρέμβει διορθωτικά και όχι βίαια και απαξιωτικά.

Καταργούνται τα δευτεροβάθμια πειθαρχικά στα οποία προσέφευγε ο δημόσιος υπάλληλος και ο εργαζόμενος, όταν θεωρούσε πως αδικούνταν από τις αποφάσεις των πρωτοβάθμιων οργάνων. Τώρα, δυστυχώς, ο μόνος δρόμος γι’ αυτόν είναι ο δικαστικός, ο οποίος όπως όλοι γνωρίζουμε είναι χρονοβόρος, ψυχοφθόρος και απαιτεί τεράστια έξοδα για έναν δημόσιο υπάλληλο του οποίου οι αμοιβές είναι από της χειρότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση“.

Mάνια Γκουσιάρη (ertnews.gr)