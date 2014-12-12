Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος άνδρα και άγνωστης, μέχρι στιγμής, γυναίκας, για απάτη.

Ειδικότερα, την 4-04-2025 το πρωί στη Λάρισα, άγνωστη επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα και προσποιούμενη την βοηθό του λογιστή της, της ανέφερε ότι δικαιούται το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ, για αγορά εξοπλισμού για την επιχείρησή της.

Στη συνέχεια, με το πρόσχημα «δήθεν» καταβολής του χρηματικού ποσού, έπεισε την παθούσα να της γνωστοποιήσει στοιχεία τραπεζικής της κάρτας, με συνέπεια να πραγματοποιηθεί μεταφορά του χρηματικού ποσού των 680 ευρώ από τον τραπεζικό της λογαριασμό, όπως προέκυψε, σε λογαριασμό του δράστη.