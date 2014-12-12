Σε αίθουσα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας ξεκινά σήμερα η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας η οποία ενεπλάκη στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Στη δίκη, που είχε αναβληθεί τον περασμένο Ιούνιο μετά από αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορούμενων, είναι κατηγορούμενα στελέχη της εταιρείας Interstar, που είναι υπεύθυνη για τη λήψη και διαχείριση του υλικού μέσω των καμερών στο σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ.

Ειδικότερα, στο εδώλιο θα καθίσουν ο νυν διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, και ο τότε πρόεδρος του Οργανισμού την περίοδο του δυστυχήματος.

Κατηγορούνται για πλημμελήματα

Όλοι οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος.

Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, το στέλεχος της Ιnterstar κατηγορείται για υπεξαγωγή εγγράφου κατ’ εξακολούθηση και απείθεια, ενώ ως ηθικός αυτουργός σε αυτά τα αδικήματα κατηγορείται ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ. Επίσης, ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ διώκεται για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφου τετελεσμένη άπαξ.

Το χρονικό

Οι τρεις κατηγορούμενοι βρίσκονται ενώπιον της Δικαιοσύνης καθώς απέκρυψαν από τις Αρχές, κρίσιμο υλικό για τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ είχε ζητηθεί από την Interstar βίντεο από τη φόρτωση της συγκεκριμένης αμαξοστοιχίας από τον εμπορευματικό σταθμό, εκείνη παρέδωσε υλικό από τον επιβατικό σταθμό της Θεσσαλονίκης.

Αποτέλεσμα ήταν να χαθεί κρίσιμος χρόνος και στοιχεία, καθώς χάθηκαν τα βίντεο που αποτύπωναν τη φόρτωση του τρένου, μιας και οι σκληροί δίσκοι έκτοτε είχαν επανεγγραφεί πολλαπλώς και ειδικοί πραγματογνώμονες δεν μπορούσαν να ανακτήσουν τα βίντεο που αποτύπωναν την 28η Φεβρουαρίου 2023.

