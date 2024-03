Με επιτυχία ξεκίνησαν οι πολυθεματικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν και πλαισιώνουν το 27ο Μεσογειακό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Νέων Κινηματογραφιστών. Συγκεκριμένα, μέσω της κινηματογραφικής εκδήλωσης «Γυναικών Ύπαρξης», το λαρισαϊκό κινηματογραφόφιλο κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει την τριλογία ταινιών μικρού μήκους της σκηνοθέτιδας Μαίρης Κλαμπούρα"Anodyne", "Ouroboros" και "Ostomachion the Battle of the Bones", καθώς επίσης και να γνωρίσει από κοντά την Λαρισαία δημιουργό, της οποίας η θεματολογία περιστρέφεται γύρω από υπαρξιακά ζητήματα της σύγχρονης θέσης της γυναίκας στην κοινωνία.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο του Μύλου του Παππά την Πέμπτη 28 Μαρτίου και υλοποιήθηκε από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και την Εταιρεία Φίλων Μεσογειακού Κινηματογράφου.

Το σύσφαιρο των πολυθεματικών δραστηριοτήτων που πλαισιώνουν τον παλαιότερο κινηματογραφικό φεστιβαλικό θεσμό της πόλης στοχεύει στη «μύηση» των θεατών στην κινηματογραφική αντίληψη, καθώς και στην προετοιμασία τους αναφορικά με το κεντρικό γεγονός του Μεσογειακού Φεστιβάλ το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2024. Το σύνολο των δράσεων που σχετίζεται με το Μεσογειακό Φεστιβάλ υποστηρίζεται από το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Θωμάς Ρετσιάνης, καθώς και ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού & Εξωστρέφειας κ. Φώτης Τζατζάκης, οι οποίοι και τοποθετήθηκαν επί της ουσίας τόσο στο επίπεδο ανάδειξης του έργου των τοπικών καλλιτεχνών, όσο και στη βαρύτητα της συνέργειας από την πλευρά του Δήμου με τους τοπικούς πολιτιστικούς φορείς. Τέλος, την εκδήλωση συντόνισε η Πρόεδρος της Εταιρείας Φίλων Μεσογειακού Κινηματογράφου κ. Νάντια Τσιγάρα.