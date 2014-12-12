Σήμερα Πέμπτη 9/10/2025 ξεκινά η διαδικασία των εσωκομματικών εκλογών της Νέας Δημοκρατίας, με την κατάθεση υποψηφιοτήτων των Συνέδρων.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται ενώπιον της ΕΦ.Ε.Ε.Π. Λάρισας, στις 16/10/2025 και ώρα 19:00.

Η ΕΦ.Ε.Ε.Π. Λάρισας, θα δέχεται την κατάθεση των υποψηφιοτήτων Συνέδρων, κάθε απόγευμα από τις 18:30 έως τις 20:30 στα κομματικά γραφεία Κουμουνδούρου 24.