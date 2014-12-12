Λάρισα: Ξεκινούν οι διεργασίες για τις εσωκομματικές εκλογές στη Ν.Δ.
Λάρισα | 09 Οκτ 2025, 09:55
Σήμερα Πέμπτη 9/10/2025 ξεκινά η διαδικασία των εσωκομματικών εκλογών της Νέας Δημοκρατίας, με την κατάθεση υποψηφιοτήτων των Συνέδρων.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται ενώπιον της ΕΦ.Ε.Ε.Π. Λάρισας, στις 16/10/2025 και ώρα 19:00.
Η ΕΦ.Ε.Ε.Π. Λάρισας, θα δέχεται την κατάθεση των υποψηφιοτήτων Συνέδρων, κάθε απόγευμα από τις 18:30 έως τις 20:30 στα κομματικά γραφεία Κουμουνδούρου 24.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.