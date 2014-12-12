Λάρισα: Οι υποψήφιοι στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ (Ονόματα)
Λάρισα | 04 Νοε 2025, 07:55
Η ΕΦ.Ε.Ε.Π Λάρισας επικύρωσε και δίνει στη δημοσιότητα τα ονόματα των υποψηφίων για την ανάδειξη των νέων αιρετών διοικήσεων των κομματικών οργάνων της Πανελλαδικής Οργάνωσης που υπάγονται στην Γραμματεία Οργανωτικού, που θα διεξαχθούν την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 .
Ειδικότερα, θα διεξαχθεί διαδικασία εκλογής:
▪ Προέδρων των Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (Δ.Ε.Ε.Π.).
▪ Μελών των Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (Δ.Ε.Ε.Π.)
▪ Προέδρων των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜ.Τ.Ο.).
▪ Μελών των Δημοτικών Τοπικών Επιτροπών (ΔΗΜ.Τ.Ε.).
Ανάδειξη των 1.000 συνέδρων από τις Εκλογικές Περιφέρειες, που θα συμμετέχουν στα δύο επόμενα τακτικά Συνέδρια, σύμφωνα με την παρ. 1.2.1. του άρθρου 11 του Καταστατικού.
Σήμερα 4/11 είναι η τελευταία ημέρα για τη δήλωση των μελών που επιθυμούν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ
- ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
- ΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΒΟΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΓΕΩΡΓΟΒΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΓΚΟΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
- ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΔΙΑΜΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΘΩΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΚΑΤΣΑΦΛΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- ΚΟΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
- ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
- ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
- ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
- ΛΑΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
- ΛΙΤΑΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
- ΛΟΥΚΟΥΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- ΜΠΑΤΣΙΛΑ ΔΑΦΝΗ
- ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΜΑΡΙΝΑ
- ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
- ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
- ΠΙΚΡΟΥ -ΓΙΑΝΝΩΤΑ ΑΜΑΛΙΑ
- ΡΕΒΗΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
- ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
- ΤΣΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
- ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
- ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΕΕΠ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΕΕΠ
- ΗΛΙΑΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΔΕΕΠ
- ΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΒΟΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΓΕΡΟΓΙΩΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,
- ΘΩΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΛΑΖΑΡΟΣ
- ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
- ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
- ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΤΟ ΑΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΤΟ
- ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΤΟ
- ΑΣΜΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΓΕΩΡΓΟΒΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- ΧΑΒΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΤΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΤΟ
- ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
- ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΤΟ
- ΚΟΥΤΣΟΜΕΡΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
- ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ
- ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
- ΜΑΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
- ΜΠΙΛΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ
- ΜΠΟΥΡΟΥΖΙΚΑ ΕΛΕΝΗ
- ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
- ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΔΗΜΤΟ ΚΙΛΕΛΕΡ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΤΟ
- ΣΟΥΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΤΟ
- ΖΙΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΚΟΥΜΑΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
- ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ
- ΝΤΑΛΑΜΠΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
- ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΗΜΤΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΤΟ
- ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
- ΧΑΥΤΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΤΟ
- ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΗ
- ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ ΚΥΡΑΝΩ
- ΚΟΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
- ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
- ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΤΟ ΤΕΜΠΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΤΟ
- ΡΟΥΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΤΟ
- ΒΛΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
- ΚΑΛΛΙΑΝΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
- ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
- ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΤΣΙΤΣΙΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΤΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΤΟ
- ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΤΟ
- ΓΚΑΤΖΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
- ΓΩΓΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- ΛΟΥΤΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
- ΛΟΥΤΣΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
- ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΠΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
- ΡΕΒΗΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
- ΣΑΚΟΥΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΤΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΤΟ
- ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΤΟ
- ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
- ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ
- ΓΙΑΚΟΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
- ΛΟΥΚΟΥΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ