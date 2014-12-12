Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, στον Άγιο Αχίλλειο στη Λάρισα, όταν ομάδα περίπου δέκα νεαρών Ρομά επιτέθηκε σε δύο ανήλικα αγόρια που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες προσέγγισαν αιφνιδιαστικά τα δύο παιδιά και, ασκώντας σωματική βία, προσπάθησαν να τους αποσπάσουν χρήματα και το πατίνι.

Η επίθεση όμως δεν ολοκληρώθηκε, καθώς εκείνη τη στιγμή παρευρισκόμενοι πολίτες που βρίσκονταν στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας αντέδρασαν άμεσα, αποτρέποντας τη ληστεία και αναγκάζοντας τους νεαρούς να τραπούν σε φυγή.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, η οποία διενεργεί προανάκριση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

