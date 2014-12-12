Την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου τίμησαν φορείς της Λάρισας σε εκδήλωση διοργάνωσε το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΕ στην πλατεία Ρήγα Φεραίου στο κέντρο της πόλης.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ κ. Μιχάλης Τζιατζιάς, ενώ ακολούθησαν χαιρετισμοί εκπροσώπων τοπικών φορέων και οργανώσεων.

Κεντρικό σημείο των τοποθετήσεων ήταν ότι τα μηνύματα της εξέγερσης του Νοέμβρη και το σύνθημα «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία» παραμένουν επίκαιρα για την πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη τήρηση ενός λεπτού σιγής για τα θύματα του Πολυτεχνείου.

Στις 7 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας η συγκέντρωση που διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο Λάρισας.

Aρης Ψύχας (ertnews.gr)