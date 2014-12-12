Περισσότεροι από 4 τόνοι χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων και τηγανελαίων έχουν συγκεντρωθεί στα σημεία συλλογής που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος Λαρισαίων, μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του συστήματος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Πιο συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρωθεί 4,4 τόνοι ελαίων, τόσο από τους 50 ειδικούς πορτοκαλί κάδους που είναι τοποθετημένοι σε διάφορες περιοχές του Δήμου, όσο και μέσω της δράσης «Πορτοκαλί κάδος; Θα του βάλουμε το λάδι!», η οποία υλοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία σε σχολικές μονάδες κατά το σχολικό έτος 2024–2025.

Τα στοιχεία αυτά καταγράφουν, ουσιαστικά, την μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών στην πρωτοβουλία αυτή της Δημοτικής Αρχής, καθώς φαίνεται ότι Λαρισαίες και Λαρισαίοι έχουν εντάξει την πρακτική της συλλογής των χρησιμοποιημένων ελαίων και τηγανελαίων στην καθημερινότητά τους.

«Χάρη στη συμμετοχή των δημοτών μας, καταφέραμε να αποτρέψουμε πάνω από 4 τόνους χρησιμοποιημένων ελαίων να ταφούν στον ΧΥΤΑ ή να καταλήξουν στο αποχετευτικό δίκτυο. Όλοι μαζί συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος και στη μείωση της ρύπανσης υδάτων και εδαφών. Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς όλους τους δημότες για την έμπρακτη στήριξή τους και τους καλούμε να συνεχίσουν να στηρίζουν την προσπάθεια αυτή», τονίζει ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κ. Δημήτρης Λεωνιδάκης.

Επέκταση

Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή του προγράμματος ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων-τηγανελαίων του Δήμου Λαρισαίων γίνεται σε συνεργασία με την εταιρεία East-West Greece, ενώ τα έλαια που συγκεντρώνονται οδηγούνται προς ανακύκλωση και αξιοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων.

Ο Δήμος Λαρισαίων προχωρά στην επέκταση του υφιστάμενου δικτύου, με την τοποθέτηση νέων κάδων συλλογής σε επιλεγμένα σημεία, καθώς και σε περιοχές όπου η συμμετοχή των πολιτών είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Υπενθυμίζουμε ότι οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά για τις θέσεις των πορτοκαλί κάδων στον επίσημο δικτυακό τόπο του Δήμου Λαρισαίων, ακολουθώντας τον σύνδεσμο:

https://gis.larissa-dimos.gr/portal/apps/webappviewer/index.html?id=042fa768c2ee42c5b7136c4efde1de35

Σε αυτόν τον χάρτη, οι δημότες μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες για όλο το δίκτυο ανακύκλωσης (γωνιές ανακύκλωσης, γυαλί, είδη ένδυσης-υπόδησης, κλπ) στον Δήμο Λαρισαίων.