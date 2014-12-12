Το τρίτο κατά σειρά κρούσμα ληστείας το τελευταίο διάστημα, καταγράφηκε στο κέντρο της Λάρισας, με δράστες πάλι μια επταμελή ομάδα νεαρών, που προς το παρόν παραμένουν άγνωστοι.

Όπως και την προηγούμενη φορά, η πολυμελής ομάδα των νεαρών περικυκλώνει τα υποψήφια θύματά τους και άλλοι δράστες χειροδικούν, ενώ άλλοι τους αφαιρούν με βία τα χρυσαφικά που φοράνε στο λαιμό τους.

Την προηγούμενη φορά θύμα τους έπεσε ένας ανήλικος, ενώ προχθές, έχοντας προφανώς αποθρασυνθεί, θύματά τους ήταν τρεις ενήλικες νεαροί, φοιτητές που σπουδάζουν στη Λάρισα.

Το συμβάν καταγράφηκε στο πάρκο απέναντι από τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλίου με τους δράστες να αφαιρούν, με τη βία, από το λαιμό ενός 19χρονου μια χρυσή αλυσίδα και έναν χρυσό σταυρό, χρηματικής αξίας εκατοντάδων ευρώ.

Τις τρεις ληστείες ερευνούν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας της ΕΛ.ΑΣ.

Λ.Ε. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)