Παρουσία της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, ξεκινά σήμερα τη λειτουργία του 8ο ΕΠΑΛ Λάρισας, που θα λειτουργήσει στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Λάρισας.

Πρόκειται για το πρώτο ΕΠΑΛ στη χώρα και λειτουργεί εντός φυλακών, με την υπουργό κα. Ζαχαράκη, σε δηλώσεις της, προσερχόμενη στον χώρο, να εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τα στελέχη της εκπαίδευσης και στον διευθυντή των εκπαιδευτικών μονάδων των Φυλακών Γ. Τράντα, για την θέληση και τη σωστή προετοιμασία της διαδικασίας που προηγήθηκε της δημιουργίας του σχολείου. Τονίζεται ότι στο σωφρονιστικό κατάστημα της Λάρισας λειτουργούν Δημοτικό Σχολείο αλλά και Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.

Στο νεοϊδρυθέν ΕΠΑΛ θα φοιτήσουν φέτος 22 άτομα, με την υπουργό Παιδείας να τονίζει πως η λειτουργία του Επαγγελματικού Λυκείου συνιστά μια ουσιαστική κίνηση που έχει να κάνει με την κτήση δεξιοτήτων, αλλά και την πολύ ομαλή επανένταξη των ατόμων μετά στην κοινωνία στο να μπορούσαν να βρουν ένα επάγγελμα το οποίο να είναι πιστοποιημένο και να βρουν και μία δουλειά κυρίως όμως ένα παράθυρο στο μέλλον.

Αναλυτικά, στη δήλωσή της η κα. Ζαχαράκη τόνισε τα εξής:

«Είμαι πολύ χαρούμενη, συγκινημένη και δεν το λέω τυπικά που βρίσκομαι σήμερα εδώ και μαζί με τον βουλευτή και με τους ανθρώπους της εκπαίδευσης. Περιφερειακή διευθύντρια, διευθύντρια και διευθυντή εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και βέβαια το διευθυντή μας, την αντιπεριφερειάρχη που είναι εδώ ο διευθυντής μας, ο οποίος χάρη σε αυτόν και λέω να το πω γίνεται πράξη, κάτι το οποίο είναι οδοδείκτης για όλη την Ελλάδα.

Η Λάρισα πρωτοστάτησε δυο φορές στην εκπαίδευση των ατόμων, τα οποία κάποια στιγμή στη ζωή τους βρέθηκαν εδώ και με το σχολείο δεύτερες ευκαιρίες το 2004, αλλά και τώρα με την ίδρυση του πρώτου επαγγελματικού λυκείου μέσα σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Ελπίζουμε αυτοί οι 22 φοιτούντες φέτος να αυξηθούν την επόμενη χρονιά και βέβαια δεσμευόμαστε και εμείς από πλευράς του υπουργείου του αρμόδιου υπουργείου ότι και με την κάλυψη των εκπαιδευτικών αλλά και τις υποδομές στις οποίες ξέρω ότι για αρχή θα δανείσει και το δημοτικό, αλλά και το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, και όλα τα κομμάτια των υποδομών θα γίνουν πράξη μέσα σε μία ουσιαστική κίνηση που έχει να κάνει με την κτήση δεξιοτήτων, αλλά και την πολύ ομαλή επανένταξη των ατόμων μετά στην κοινωνία στο να μπορούσαν να βρουν ένα επάγγελμα το οποίο να είναι πιστοποιημένο και να βρουν και μία δουλειά κυρίως όμως ένα παράθυρο στο μέλλον.

Ευχαριστώ και πάλι τα στελέχη εκπαίδευσης και θα πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στο διευθυντή, στον κύριο Γιώργο Τράντα ο οποίος χρόνια εδώ με το σχολείο δεύτερης ευκαιρίες, αλλά και τώρα με το κομμάτι της δυνατότητας που έχει ως υπεύθυνος των εκπαιδευτικών μονάδων εντός του σωφρονιστικού καταστήματος να κάνει την ειδοποιό διαφορά. Επαναλαμβάνω ότι αυτή είναι μόνο η αρχή και ότι θα δείτε τέτοια παραδείγματα όταν είναι τόσο τεκμηριωμένο και τόσο καλά στοιχειοθετημένα να συμβαίνουν σε όλη την Ελλάδα».

Στο ίδιος μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κας. Βάσως Ζιάκα και του προϊσταμένου Β/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας κ. Ν. Ζέρβα.

Αμφότεροι χαρακτήρισαν ξεχωριστή και ιδιαίτερα σημαντική την λειτουργία του ΕΠΑΛ στις φυλακές της Λάρισας κυρίως για τη δυνατότητα που δίνει στους μαθητές στην πορεία της ομαλής επανένταξης στην κοινωνία.

Αρης Ψύχας (ertnews.gr)