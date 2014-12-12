Απεβίωσε ο γνωστός και ιδιαιτέρως αγαπητός Λαρισαίος, συνταξιούχος Διευθυντής της Alpha Bank, Νίκος Τριανταφύλλου, ύστερα από άνιση μάχη για τη ζωή του, που έδωσε με γενναιότητα.

Στέλεχος, από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, της τράπεζα Πίστεως, αργότερα Alpha Bank, κατάφερε από τις θέσεις ευθύνης του και ανερχόμενος, σταδιακά, να συνδέσει το όνομα του με την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας τόσο της Λάρισας όσο και της Πιερίας, στους κλάδους του εμπορίου, του τουρισμού και του αγροτικού τομέα.

Με την οξυδέρκεια, την αποφασιστικότητα, το ήθος και την εργατικότητα του, κέρδισε το σεβασμό και την εκτίμηση όλων όσοι είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν μαζί του, αφήνοντας ανεξίτηλα το αποτύπωμα του στην κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης.

“Άφησε” πίσω του την πολυαγαπημένη του σύζυγο, τα παιδιά του, τη νύφη του και τη λατρεμένη του εγγονή, καθώς και τις αδελφές και τα ανίψια του, οι οποίοι τον αποχαιρέτησαν σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.