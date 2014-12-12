Δύο άτομα (ο ένας ανήλικος) συνελήφθησαν στη Λάρισα μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο καθώς βρέθηκαν στην κατοχή τους 6 συσκευασίες με κοκαΐνη.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

"Συνελήφθησαν, χθες (2-10-2025) το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, -2- ημεδαποί, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, χθες, εντός εγκαταλελειμμένου κτηρίου στη Λάρισα, σε γενόμενο έλεγχο από τους αστυνομικούς στους προαναφερόμενους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

∙-6- νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κοκαΐνης, συνολικού βάρους -6,2- γραμμαρίων,

∙-1- ζυγαριά ακριβείας,

∙-2- κινητά τηλέφωνα,

∙το χρηματικό ποσό των -140- ευρώ &

∙-1- ηλεκτρικό πατίνι, ως μέσο διευκόλυνσης της παράνομης δραστηριότητάς τους.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας".