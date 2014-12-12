Μια πρωτόγνωρη στα τοπικά χρονικά υπόθεση καλούνται να διαχειριστούν οι τοπικές αρχές καθώς έχει συλληφθεί ένας μαθητής Α' Γυμνασίου, μόλις 13χρονών, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για πορνογραφία ανηλίκων, εξύβριση και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Το πρωτόγνωρο της υπόθεσης έγκειται στο γεγονός ότι ο 13χρονος φέρεται να κατασκεύασε υλικό παιδικής πορνογραφίας με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης με θύμα έναν 11χρονο μαθητή δημοτικού σχολείου.

Ένα βίντεο που, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αφορά σε ερωτική πράξη, αλλά σε ένα άγνωστο - για τα δύο παιδιά - περιβάλλον απεικονίζει ένα γυμνό παιδικό σώμα στο οποίο έχει "προσαρμοστεί" το πρόσωπο του 11χρονου, μια εξέλιξη που γεννά ερωτηματικά και κυρίως προκαλεί ανησυχία για τον σκοπό για τον οποίο μπορεί αξιοποιηθεί ακόμη και από παιδιά, η τεχνητή νοημοσύνη.

Ο 13χρονος συνελήφθη, ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για βαρύτατα αδικήματα και σήμερα θα απολογηθεί ενώπιον του Ανακριτή.

Λ.Ε. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Ν. Γουργιώτη, Β. Κακάρα, Ελευθερία)