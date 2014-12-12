Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος γυναίκας και άγνωστου, μέχρι στιγμής, ατόμου, για απάτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, τις μεσημβρινές ώρες της 29-04-2025 στη Λάρισα, άνδρας δέχτηκε τηλεφώνημα από άγνωστο δράστη, προσποιούμενος υπάλληλο Δήμου και με το πρόσχημα ότι εκκρεμεί υπέρ του εξόφληση τιμολογίου 400 ευρώ, ο παθών πείστηκε και υπό την συνεχή τηλεφωνική καθοδήγησή του από τον δράστη, μετέφερε εν αγνοία του από τον τραπεζικό του λογαριασμό το χρηματικό ποσό των 3.490 ευρώ σε λογαριασμό με δικαιούχο την δράστιδα.