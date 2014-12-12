Σημείο αναφοράς και συνάντησης για όλες και όλους γίνεται από αύριο, Τρίτη το κέντρο της Λάρισας, καθώς ξεκινά πλήθος εκδηλώσεων για τη φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Από τις 16 ως τις 22 Σεπτεμβρίου, υλοποιούνται βιωματικές, ενημερωτικές, αθλητικές και μουσικές πρωτότυπες εκδηλώσεις, που έχουν προγραμματίσει Δήμος Λαρισαίων και Περιφέρεια Θεσσαλίας.

«Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας αποτελεί έναν θεσμό που κάθε χρόνο μας δίνει την ευκαιρία να αναλογιστούμε πώς κινούμαστε μέσα στην πόλη μας και πώς μπορούμε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε ένα πιο βιώσιμο, ασφαλές και ανθρώπινο αστικό περιβάλλον.

Θέλουμε μια ζωντανή πόλη, με σεβασμό στην καθημερινότητα του πολίτη και στις αρχές της προσβασιμότητας, ασφάλειας και αισθητικής. Όλοι μαζί χτίζουμε μια νέα κουλτούρα μετακίνησης και ζωής, όπου πεζοί, ποδηλάτες, επιβάτες και οδηγοί συνυπάρχουν με ασφάλεια, ισότητα και σεβασμό στον δημόσιο χώρο και το περιβάλλον.

Καλώ όλες και όλους να αγκαλιάσετε τις εκδηλώσεις της φετινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, να συμμετάσχετε ενεργά και να γίνετε κομμάτι αυτής της μεγάλης προσπάθειας για μια καθαρή, ασφαλή και βιώσιμη πόλη» υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που παρατέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, στον Μύλο του Παππά

Ανάγκη για περιβαλλοντική εκπαίδευση

«Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και η Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο πραγματοποιούνται με ευθύνη και πρωτοβουλία των Δήμων ανά την Ελλάδα. Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, ως Περιφέρεια Θεσσαλίας και Αντιπεριφέρεια Περιβάλλοντος, συμμετέχουμε και συνδιοργανώνουμε τμήμα αυτών των δραστηριοτήτων -και μας ικανοποιεί πάρα πολύ το γεγονός ότι ο

Δήμος Λαρισαίων ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας για μια στενότερη συνεργασία, καθώς εμείς για πρώτη φορά διοργανώνουμε τέτοιες δραστηριότητες, στη Λάρισα και στα Τρίκαλα. Σκοπός είναι αυτές να επεκταθούν σε όλη την περιφέρεια, τα επόμενα χρόνια -το νήμα που διαπερνά όλες τις δράσεις της Περιφέρειας είναι η ανάγκη για περιβαλλοντική εκπαίδευση, επομένως τις δράσεις μας τις αναπτύσσουμε σε στενή συνεργασία με τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», σημείωσε από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, κ.Φώτης Λαμπρινίδης.

Αναδεικνύουμε την αξία του δημόσιου χώρου

Στις δράσεις και εκδηλώσεις αναλυτικά αναφέρθηκε ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων, κ.Ευάγγελος Παπαλέξης, απευθύνοντας κάλεσμα σε όλους να συμμετέχουν ενεργά.

«Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε ως Δήμος, με την υποστήριξη της Περιφέρειας, την αξία του δημόσιου χώρου. Έναν δημόσιο χώρο μέσα στον οποίο οι πολίτες μπορούν να εκφραστούν δημιουργικά, είτε μέσω της τέχνης, είτε μέσω του αθλητισμού, ή μέσω της συνύπαρξης, του διαλόγου και της αλληλεπίδρασης με τον ελεύθερο αυτόν δημόσιο χώρο», τόνισε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ.Θωμάς Ρετσιάνης.

Κινητικότητα για όλους

Η κινητικότητα στην πόλη αποτελεί έναν σημαντικό ποιοτικό δείκτη ποιοτικής διαβίωσης και αντανακλά σε μεγάλο βαθμό το πολιτισμικό υπόβαθρο μιας κοινωνίας. Ο δημόσιος χώρος και η απρόσκοπτη κίνηση όλων ισότιμα, λειτουργικά και με ασφάλεια μέσα σε αυτόν, προάγει και ενισχύει τη δημόσια καλλιτεχνική δράση -αυτή είναι η κεντρική φιλοσοφία των φετινών εκδηλώσεων, που περιλαμβάνουν και εκδηλώσεις-έκπληξη, οι οποίες θα γίνουν για πρώτη φορά σε τοπικό επίπεδο.

Φέτος, οι δράσεις που υλοποιούνται αναδεικνύουν τον σεβασμό, την ισότητα, τη συμπερίληψη στη χρήση του δημόσιου χώρου. Δίνεται έμφαση στην προσβασιμότητα, στη σωστή χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και στην ισότιμη συνύπαρξη όλων στους δρόμους.

Η ΕΚΚ κορυφώνεται με την «Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο» κατά την οποία μεγάλα τμήματα της πόλης κλείνουν για τα αυτοκίνητα, αφήνοντας ελεύθερο χώρο στους πεζούς, τους ποδηλάτες και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Movie Time στην Ίωνος Δραγούμη: Ο δρόμος μπροστά από το Δημαρχείο Λάρισας μεταμορφώνεται σε έναν υπαίθριο θερινό κινηματογράφο.

Ώρα: 20:00

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Μουσικό event – έκπληξη στο κέντρο της πόλης (Κούμα & Ρούζβελτ)

Ώρα: 20:00-20:30

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Η οδός Λάτσιου γεμίζει ζωγραφιές από τα παιδιά του 9ου Δημοτικού Σχολείου και του 3ου Νηπιαγωγείου Λάρισας.

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

23η Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών στο Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

Λήξη της λαμπαδηδρομίας με μουσική εκδήλωση-έκπληξη

Ώρα έναρξης:19:00

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025

Trophy Tour Κυπέλλου Ελλάδας στην κεντρική πλατεία

Ώρες: 11:00-21:00

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025

Γιορτάζουμε την Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο, με πολλές δράσεις:

l 9ος Μαραθώνιος για παιδιά με χρόνια νοσήματα από την UNESCO: (9.00: Αφετηρία στο Α’ Αρχαίο Θέατρο – 13.00: Τερματισμός στην Κεντρική πλατεία)

l Πλήθος αθλητικών εκδηλώσεων (9.00 – 13.00): Οι οδοί Παπαναστασίου, Κύπρου και Μ.Αλεξάνδρου μεταμορφώνονται σε ανοιχτούς χώρους άθλησης.

l Bubble Day, για μικρούς και μεγάλους, στην Κεντρική πλατεία (13:00-14:30)

Να σημειωθεί ότι ειδικά για την Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου, οι Αστικές Συγκοινωνίες Λάρισας θα μεταφέρουν δωρεάν τις μαθήτριες και τους μαθητές που θα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις στην Κεντρική πλατεία.

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο – Πάρκο Αλκαζάρ (9.00πμ έως 1.00μμ) – Για μαθήτριες-μαθητές Α’ θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης:

l Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής: Eπισκέψεις σχολείων Α΄θμιας Εκπαίδευσης

l Αστικό ΚΤΕΛ: Ενημέρωση των παιδιών Β΄θμιας Εκπαίδευσης και πρακτική εφαρμογή ορθής χρήσης του αστικού λεωφορείου.

l «Μπαίνω στον κόσμο των ΑΜΕΑ»: Παιχνίδι για την κατανόηση δυσκολιών κυκλοφορίας ΑΜεΑ με προβλήματα όρασης.

l Ζωγραφική με θέμα τις αειφορικές μετακινήσεις στην πόλη

l Ενημέρωση παιδιών Β΄θμιας Εκπαίδευσης από τη Δημοτική Αστυνομία και την Τροχαία, για την ορθή χρήση ηλεκτρικών ποδηλάτων/σκούτερ.

Διοργανωτές & συμμετέχοντες φορείς

Περιφέρεια Θεσσαλίας, Αντιπεριφέρεια Περιβάλλοντος

Δήμος Λαρισαίων, Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας, Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διεύθυνση Παιδείας, Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής-ΚΑΠΗ, Δημοτική Αστυνομία

Α΄θμια και Β΄θμια Εκπαίδευση

ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ «Γυάλινος Κόσμος»

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών

Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Ν.Λάρισας

Unesco

ΣΕΓΑΣ, ΕΠΟ, ΕΣΚΑΘ, ΕΠΣΛ

ΚΕΠΕΑ Ελασσόνας

Τροχαία Λάρισας

Σωματείο Διανομέων Ν.Λάρισας

Αστικό ΚΤΕΛ Λάρισας

Σύλλογος Ταξί Ν.Λάρισας

Χορηγοί: Victoria Cinemas, Αστικές Συγκοινωνίες Λάρισας