Από τον Δήμο Λαρισαίων και την Αντιδημαρχία Παιδείας και Άθλησης-Διεύθυνση Παιδείας ανακοινώνεται ότι την ερχόμενη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου ξεκινά η νέα χρονιά στους Παιδικούς Σταθμούς.

Την πρώτη μέρα θα τελεστεί ο καθιερωμένος αγιασμός, ενώ οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να συνοδεύσουν τα παιδιά, να ενημερωθούν για θέματα λειτουργίας των παιδικών σταθμών, να ξεναγηθούν στο χώρο όπου θα φιλοξενηθούν τα παιδιά τους και να μιλήσουν με το προσωπικό.

Να τονιστεί ότι και τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου, οι Παιδικοί Σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά σε πλήρες ωράριο, 7.00 πμ – 16:00 μ.μ

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των αγιασμών έχει ως εξής:

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΓΙΑΣΜΟΥ

1ος Δευτέρα 01/09/2025 10.00 πμ

2ος Δευτέρα 01/09/2025 10.00 πμ

3ος Δευτέρα 01/09/2025 9.30 πμ

4ος Δευτέρα 01/09/2025 11.00 πμ

5ος Δευτέρα 01/09/2025 (Επίσημος Αγιασμός) 9.30 πμ

6ος Δευτέρα 01/09/2025 10.30 πμ

7ος Δευτέρα 01/09/2025 10.00 πμ

8ος Δευτέρα 01/09/2025 10.00 πμ

9ος Δευτέρα 01/09/2025 10.00 πμ

10ος Δευτέρα 01/09/2025 10.00 πμ

11ος Δευτέρα 01/09/2025 10.30 πμ

12ος Δευτέρα 01/09/2025 10.30 πμ

13ος Δευτέρα 01/09/2025 10.30 πμ

14ος Δευτέρα 01/09/2025 10.00 πμ

15ος Δευτέρα 01/09/2025 10.00 πμ

16ος Δευτέρα 01/09/2025 9.00 πμ

17ος Δευτέρα 01/09/2025 11.00 πμ

18ος Δευτέρα 01/09/2025 11.00 πμ

19ος Δευτέρα 01/09/2025 9.30 πμ

20ος Δευτέρα 01/09/2025 9.00 πμ

21ος Δευτέρα 01/09/2025 9.30 πμ

22ος Δευτέρα 01/09/2025 9.30 πμ

23ος Δευτέρα 01/09/2025 9.00 πμ

24ος Δευτέρα 01/09/2025 10.15 πμ

25ος Δευτέρα 01/09/2025 10.00 πμ

26ος Δευτέρα 01/09/2025 10.00 πμ

27ος Δευτέρα 01/09/2025 10.30 πμ

Ωράριο και οδηγίες προς τους γονείς

Υπενθυμίζεται ότι το ωράριο λειτουργίας των παιδικών σταθμών είναι από τις 07:00 π.μ. – 16:00 μ.μ., με ώρα προσέλευσης από 07:00 π.μ.- 09:00 π.μ. και ώρα αναχώρησης από 13:15 μ.μ. έως 16:00 μ.μ. Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει πρόγραμμα προσαρμογής των νέων παιδιών, χωρίς να αποκλείεται η παραμονή τους για όλο το ωράριο μετά από επιθυμία των γονέων, με κανονική σίτιση. Παράλληλα, το διάστημα από 01/9/2025 έως 10/9/2025 γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις και ενστάσεις, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά από λίγες ημέρες.

Παρακαλούνται οι γονείς να φορούν στο παιδί/παιδιά ρούχα απλά, αποφεύγοντας τιράντες, παπούτσια με κορδόνια, ζώνες, κουμπιά. Καλό είναι να υπάρχει και μια αλλαξιά ρούχων, ιδίως για τις πρώτες ημέρες προσαρμογής για τα “πρωτάκια”.

Είναι απαραίτητη η ενημέρωση του προσωπικού των Παιδικών Σταθμών για τυχόν αλλεργίες, ευαισθησίες (κ.α.), καθώς και η έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν ιώσεις και παιδικές ασθένειες – οι γονείς δεν θα πρέπει να αμελούν τον εμβολιασμό του παιδιού/παιδιών.

Κρίσιμο είναι οι γονείς να γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να στείλουν ανήλικο άτομο για την παραλαβή του παιδιού, ενώ στην περίπτωση αλλαγής συνοδού επίσης θα πρέπει να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση του Παιδικού Σταθμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον δικτυακό τόπο του Δήμου Λαρισαίων: https://www.larissa-dimos.gr/el/gia-tous-polites/paidikoi-stathmoi