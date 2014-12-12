Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον στρατιωτικό γιατρό από τη Θεσσαλία που τέθηκε σε διαθεσιμότητα, έπειτα από καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία και απειλές.

Συγκεκριμένα, έπειτα από καταγγελίες 3 πρώην συντρόφων του για ενδοοικογενειακή βία και απειλή, στρατιωτικός γιατρός στη Λάρισα, τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Μάλιστα ο γιατρός είναι υπόδικος για υπόθεση παραβίασης προσωπικών τους δεδομένων,

Όπως μεταδίδει ο ΑΝΤ1, σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας: «Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο εμπλεκόμενος στρατιωτικός γιατρός».

Η ανατριχιαστική μαρτυρία

Ένα από τα φερόμενα θύματά του, μίλησε στον ΑΝΤ1, σημειώνοντας: «Νιώθω ανακούφιση. Δεν θέλω να ζήσει άλλη γυναίκα αυτή την κόλαση που έχω περάσει εγώ. Έχω ζητήσει την βοήθεια ειδικών για να ξεπεράσω όσα έζησα. Πιθανόν να υπάρχουν και άλλα θύματα».

Ο γιατρός της Πολεμικής Αεροπορίας, από το 2023 είναι υπόδικος για την τοποθέτηση GPS στο αυτοκίνητο συντρόφου του και για φθορές σε αυτό.

Τον Αύγουστο του 2024, η εν διαστάσει σύζυγός του τον μήνησε για ενδοοικογενειακή βία, ωστόσο η υπόθεση μπήκε στο αρχείο όταν την κατήγγειλε και εκείνος για το ίδιο αδίκημα.

Τον Μάιο του 2025 μηνύεται από τρίτη σύντροφό του για ενδοοικογενειακή απειλή, υπόθεση που βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης.

«Ασκήθηκε ακόμα και αγωγή για δήθεν χρηματικά ποσά που της είχαν χορηγηθεί κάποιο διάστημα της σχέσης. Σε όλο αυτό το πλαίσιο, η εξοχική κατοικία της εντολέως μου βρέθηκε ολοσχερώς καμένη από χέρι» δήλωσε ο δικηγόρος του θύματος στην κάμερα του ΑΝΤ1.

Τι λέει ο δικηγόρος το γιατρού

Από την πλευρά του, ο γιατρός κάνει λόγο για μεθοδευμένες ενέργειες, με σκοπό να του κάνουν κακό.

Συγκεκριμένα, ο δικηγόρος του γιατρού, κ. Αχιλλέας Ζαβάκος, τόνισε: «Όσον αφορά την ενδοοικογενειακή βία με την εν διαστάσει σύζυγό του είναι αρχειοθετημένη και δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Και όσον αφορά την 3η καταγγελία, προφανώς και έχει γίνει απόλυτα μεθοδευμένα με μοναδικό σκοπό να αποφύγει την πληρωμή των χρημάτων, τα οποία αποδεδειγμένα της είχε δανείσει για προσωπικές της ανάγκες».

Μετά την απόφαση διαθεσιμότητάς του, ο ένστολος αναμένεται να κληθεί σε απολογία.

Ζητούσε 20.000 ευρώ που ξόδευε όσο ήταν σε σχέση

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες από την εκπομπή «Το Πρωινό», ο εν λόγω γιατρός φέρεται να ζήτησε 15.000-20.000 ευρώ από την σύντροφό του δικαστικώς, για χρήματα που ξόδευε, όσο ήταν σε σχέση, αλλά ακόμη και για δώρα που της είχε κάνει.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του θύματος, αυτά αφορούν κοσμήματα, αλλά και χρήματα τα οποία είχε δώσει ο ίδιος κατά τη διάρκεια της σχέσης του, ενώ όπως ακόμη ανέφερε, η γυναίκα έχει επιστρέψει το ποσό, καθώς δεν θέλει να έχει καμία οικονομική εκκρεμότητα μαζί του.

