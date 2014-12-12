Σε εξέλιξη είναι η συγκομιδή καλαμποκιού στην χώρα μας. Οι καιρικές συνθήκες βοήθησαν και έχουμε μια καλή εικόνα της καλλιέργειας, ενώ προβλήματα υπάρχουν στα χωράφια που δεν κατάφεραν να ποτιστούν σωστά λόγω της ξηρασίας.

Προβλήματα υπάρχουν και στο εμπόριο με τις ζώνες καραντίνας λόγω ευλογιάς που επηρεάζουν αρνητικά τις πωλήσεις και πιέζουν προς τα κάτω τις τιμές.

Οι τιμές στο χωράφι κυμαίνονται από 20 έως και τα 25 λεπτά το κιλό αλλά οι παραγωγοί θεωρούν ότι είναι σε χαμηλά επίπεδα και ζητούν τα 30 λεπτά.

Ο κ. Χρήστος Σιδερόπουλος, παραγωγός από την Λάρισα, αναφέρει ότι στην Θεσσαλία έχει συγκομιστεί περίπου το 50% της παραγωγής. Φέτος οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές και έχουμε καλές αποδόσεις.

Ωστόσο οι μέσες τιμές παραγωγού είναι στα 20 λεπτά το κιλό, που είναι σε χαμηλά επίπεδα. Όλοι οι παραγωγοί που μπορούν αυτή την εποχή κάνουν αποθήκευση για να πετύχουν αργότερα κάποια καλύτερη τιμή. Πάντως γίνονται εισαγωγές καλαμποκιού καλής ποιότητας από Βουλγαρία και Ρουμανία σε τιμές περίπου στα ίδια επίπεδα με την εγχώρια παραγωγή.

Σταύρος Παϊσιάδης (agrotypos.gr)