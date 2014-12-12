Σε νέα φάση υλοποίησης μπαίνουν από σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου, τρία δημοτικά έργα, για την ολοκλήρωση του εσωτερικού δακτυλίου, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από σχολικά συγκροτήματα και για τη διασύνδεση μνημείων της Λάρισας.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται στη συμβολή των οδών Παναγούλη - Ηρ.Πολυτεχνείου - Φαρσάλων, σε τμήμα της οδού Ανθίμου Γαζή και σε τμήμα της οδού Παλαιστίνης, ενώ στα σημεία έχουν τεθεί σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Πιο αναλυτικά, από σήμερα Δευτέρα, ξεκινούν οι προπαρασκευαστικές εργασίες της επόμενης, δεύτερης φάσης για την κατασκευή του κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Παναγούλη-Ηρ.Πολυτεχνείου-Φαρσάλων, στο πλαίσιο του έργου για την ολοκλήρωση του εσωτερικού δακτυλίου της Λάρισας. Για τον λόγο αυτό θα τεθούν σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με περιορισμό των λωρίδων κυκλοφορίας, απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και ειδική όδευση (πεζοδιαβάσεις) για τους πεζούς. Η ισχύς των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα έχει εφαρμογή ως και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, καθ’ όλο το 24ωρο.



Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και στις κάθετες οδούς θα διεξάγεται με τοπικό περιορισμό των λωρίδων κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακού χαρακτήρα) και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου.

Η κυκλοφορία των πεζών θα γίνεται από πεζοδιαβάσεις σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακού χαρακτήρα). Να σημειωθεί ότι στην περιοχή των έργων θεσπίζεται όριο ταχύτητας στα 30 km/hr.

Στην Ανθίμου Γαζή

Με εργασίες σε ακόμη ένα τμήμα της οδού Ανθίμου Γαζή συνεχίζεται το έργο για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από σχολικά συγκροτήματα της Λάρισας. Πρόκειται για το τμήμα από την οδό Αθ.Διάκου έως την οδό Κουμουνδούρου, στην αριστερή πλευρά κατά τη φορά των οχημάτων.

Στο πλαίσιο του ίδιου έργου, από σήμερα, Δευτέρα, θα συνεχιστούν οι εργασίες ανακατασκευής στην οδό Ανθίμου Γαζή (από την οδό Κουμουνδούρου έως την οδό Μανδηλαρά), με στόχο να ολοκληρωθούν έως τις 9 Σεπτεμβρίου, καθώς και στην οδό Ηπείρου (από την οδό Καραθάνου έως την οδό Ανθ. Γαζή).

Για τους λόγους αυτούς θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με ολικό αποκλεισμό της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στην οδό Ανθ. Γαζή (από την οδό Αθανασίου Διάκου έως την οδό Κουμουνδούρου) στην αριστερή πλευρά κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων, από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου ως την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, καθ’ όλο το 24ωρο.

Στην οδό Παλαιστίνης

Με εργασίες επί της οδού Παλαιστίνης, στο τμήμα από την οδό Ανθ.Γαζή ως την οδό Ταγμ.Βελησσαρίου, συνεχίζεται το έργο για τη διασύνδεση αρχαιολογικών – πολιτιστικών σημείων στην πόλη της Λάρισας. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν σήμερα, Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025, ενώ σε ισχύ θα τεθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με αποκλεισμό κυκλοφορίας και στάθμευσης στο εν λόγω τμήμα της οδού.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του ίδιου έργου συνεχίζονται οι εργασίες ανακατασκευής της οδού Ταγματάρχου Βελησσαρίου (από την οδό Πηνειού έως την οδό Τάκη Τσιόγκα).

Για τους λόγους αυτούς θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας και της στάθμευσης των οχημάτων στην οδό Παλαιστίνης (από την οδό Ανθ. Γαζή έως την οδό) Ταγμ. Βελησσαρίου από τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου ως και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, καθ’ όλο το 24ωρο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακού χαρακτήρα) για το παραπάνω έργο.

Τα έργα

Το δημοτικό έργο «Ολοκλήρωση Εσωτερικού Δακτυλίου Λάρισας» έχει προϋπολογισμό της τάξης των 11,7 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” του ΥΠΕΣ και τον Δήμο Λαρισαίων.

Επίσης, το δημοτικό έργο “Βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από σχολικά συγκροτήματα στην πόλη της Λάρισας” εντάσσεται στη Δράση “Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο” της Πρόσκλησης “Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών (Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0). Το εν λόγω έργο έχει προϋπολογισμό της τάξης των 2,24 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι το έργο για τη διασύνδεση αρχαιολογικών – πολιτιστικών σημείων στην πόλη της Λάρισας έχει συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 3,74 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Ελλάδα 2.0” και στο έργο “Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου”.