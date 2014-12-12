Ένα πρατήριο υγρών καυσίμων διέρρηξαν στη Λάρισα τρεις άγνωστοι δράστες με τη λεία της κλοπής να ανέρχεται στις 5.000 ευρώ.

Η διάρρηξη σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα όταν οι δράστες προσέγγισαν με το αυτοκίνητο το κλειστό εκείνη την ώρα πρατήριο υγρών καυσίμων στη Λεωφόρο Καραμανλή.

Οι δράστες φέρονται να έσπασαν τη γυάλινη είσοδο του πρατηρίου με βαριοπούλα, και αφού εισήλθαν σε αυτό, αφαίρεσαν ένα μικρών διαστάσεων διαστάσεων χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε περί τις 5.000 ευρώ που προέρχονταν από τις εισπράξεις των τελευταίων 24 ωρών.

Τους δράστες αναζητούν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας της ΕΛ.ΑΣ. που ερευνούν την υπόθεση.

Λ.Ε. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Β.Κ. Ελευθερία)