Τέλος στη δράση σπείρας διαρρηκτών από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, συλλαμβάνοντας έναν άνδρα μέσα σε κλεμμένο αυτοκίνητο, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ακόμη συνεργών του.

Αναλυτικά:

"Συνελήφθη, απογευματινές ώρες προχθές (24-08-2025) στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου, καθώς και σε βάρος άγνωστων -μέχρι στιγμής- συνεργών του, σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα, κλοπή, απόπειρα κλοπής και κλοπή τροχοφόρου.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 24-08-2025 στην πόλη της Λάρισας, προστρέξαντες αστυνομικοί εντόπισαν σταθμευμένο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, χωρίς εμπρόσθια πινακίδα και σε γενόμενο έλεγχο, στη θέση του οδηγού βρέθηκε ο συλληφθείς, ο οποίος προσπαθούσε να καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, ενώ επιπλέον φορούσε γάντια εργασίας.

Όπως καταγγέλθηκε, λίγο νωρίτερα, δύο άγνωστοι συνεργοί του εξήλθαν του οχήματος και μετέβησαν σε παρακείμενο κτίσμα, όπου αφού παραβίασαν την κεντρική πόρτα αυτού και ακολούθως παράθυρο οικίας ημεδαπής, εισήλθαν στο εσωτερικό της οικίας, χωρίς να αφαιρέσουν κάτι, ενώ τράπηκαν σε φυγή.

Από την έρευνα των αστυνομικών για το προαναφερόμενο όχημα προέκυψε ότι τυγχάνει ιδιοκτησίας ημεδαπής γυναίκας και είχε δηλωθεί κλοπή αυτού την 28-04-2025 σε αστυνομική Υπηρεσία της Αθήνας.

Επιπρόσθετα, ως αναφέρθηκε, δεν έφερε εμπρόσθια πινακίδα, ενώ η πινακίδα που έφερε στο πίσω μέρος αντιστοιχούσε σε άλλο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας ημεδαπού, η οποία (πινακίδα), όπως διαπιστώθηκε, αφαιρέθηκε προχθές (24-08-2025) το μεσημέρι από περιοχή του Τυρνάβου.

Το προαναφερόμενο όχημα κατασχέθηκε, ενώ επιπλέον, στο εσωτερικό του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -1- κινητό τηλέφωνο, -1- κατσαβίδι, -1- βαλιτσάκι με κρουστικό δράπανο, -1- ζευγάρι παπούτσια, -1- τηλεόραση, φο-μπιζού (σκουλαρίκια, βραχιόλια) κ.ά.

Επίσης, από την κατοχή του συλληφθέντα κατασχέθηκαν τα γάντια που φορούσε, ενώ η αφαιρεθείσα πινακίδα κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας".