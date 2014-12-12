Δύο άτομα συνελήφθησαν στη Λάρισα για διακίνηση κάνναβης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας:

"Συνελήφθησαν, χθες (23-10-2025) το μεσημέρι στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, -2- αλλοδαποί άνδρες, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων για κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης από τον έναν δράστη, σε συνεργασία με έτερα άτομα, στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· το χρηματικό ποσό των -1.320- ευρώ &

· -2- κινητά τηλέφωνα.

Ακολούθως, διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του, όπου συγκατοικεί με τον δεύτερο συλληφθέντα, κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· -42- νάιλον περιτυλίγματα με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -80,3- γραμμαρίων

· -1- ζυγαριά ακριβείας.

Από την κατοχή του δεύτερου κατασχέθηκε, επιπλέον, -1- κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας."