Στη "φάκα" της ΕΛ.ΑΣ. έπεσαν χθες τα ξημερώματα τέσσερις νεαροί Λαρισαίοι, ηλικίας από 20 έως 23 ετών, καθώς στο αυτοκίνητό τους βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία και χρήματα την κατοχή των οποίων δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν στους αστυνομικούς της Αμεσης Δράσης.

Οι τέσσερις νεαροί Λαρισαίοι συλλαμβάνονται για πρώτη φορά, εντοπίστηκαν έξω από το Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας, ενώ από τον έλεγχο στα δύο αυτοκίνητά τους βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, ολοπρόσωπες κουκούλες, γάντια αλλά και περί τα 1.000 ευρώ, που σύμφωνα με την έρευνα προέρχονταν προέρχονται από την κλοπή σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας βρέθηκε πεταμένο το χρηματοκιβώτιο που είχαν κλέψει από το ιδιωτικό σχολείο, ενώ στην περιοχή που συνελήφθησαν κατασχέθηκε και ένα μηχανάκι τύπου σκούτερ.

Από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας οι τέσσερις φέρονται να εμπλέκονται σε κάποιες από τις κλοπές πρατηρίων υγρών καυσίμων που σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα στη Λάρισα.

Οι νεαροί πρόκειται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας.

Λ.Ε. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)