Βαριά ποινή φυλάκισης 24 μηνών (άνευ αναστολής και μετατροπής) επέβαλε χθες το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Λάρισας σε ένα ζευγάρι κατηγορούμενων που κρίθηκαν ένοχοι ως συνεργοί σε απάτες που - με διάφορα προσχήματα - έχουν εξελιχθεί σε σύγχρονη μάστιγα των ηλικιωμένων.

Ο λόγος για έναν 42χρονο και την 53χρονη σύζυγό του, οι οποίοι συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα στην Ελασσόνα ως συνεργοί απατεώνων με θύματα δύο γυναίκες (69 και 73 ετών, αντίστοιχα), ενώ στο αυτοκίνητο του 42χρονου βρέθηκαν σε κάλτσες κοσμήματα και χρήματα των δύο γυναικών που εξαπατήθηκαν.

Οι άγνωστοι απατεώνες, μοιράζοντας τους ρόλους με τους συνεργούς τους, τηλεφώνησαν στα σπίτια των θυμάτων και συστήθηκαν ως δήθεν αστυνομικοί που ήθελαν να ...προστατεύσουν τις δύο γυναίκες από κλέφτες.

Καθοριστικό ρόλο για τη σύλληψη των δύο κατηγορουμένων διαδραμάτισε ένας παρατηρητικός πολίτης και μια αστυνομικός του Τμήματος Ελασσόνας που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας.

