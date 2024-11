Στις αγορές της Βόρειας Ευρώπης, οι οποίες επιζητούν το μεσογειακό προϊόν, στοχεύουν οι επιχειρήσεις τροφίμων της Θεσσαλίας, ενισχύοντας την εξωστρέφειά τους. Σύμμαχός τους, σε αυτή την προσπάθεια, το Επιμελητήριο Λάρισας που επιδιώκει την τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Πρόσφατα, η Λάρισα υποδέχτηκε επιχειρηματική αποστολή, με τη συμμετοχή οκτώ Σουηδών επιχειρηματιών - μεγαλοεισαγωγέων και χονδρεμπόρων από τον κλάδο των τροφίμων, οι οποίοι πραγματοποίησαν B2B συναντήσεις με 18 τοπικές επιχειρήσεις που παράγουν φέτα, γαλακτοκομικά, λάδι, ελιές, κονσέρβες, αρωματικά φυτά (ρίγανη, τσάι του βουνού). Στο πλαίσιο των τριήμερων δράσεων, η σουηδική αποστολή γνώρισε και γεύτηκε τα μεσογειακά προϊόντα της θεσσαλικής γης, με τα αποτελέσματα των συναντήσεων να είναι θετικά, αλλά και ενθαρρυντικά για την αύξηση των εξαγωγών προς τη Σουηδία.

«Οι Β2Β επαφές αφορούσαν μεγάλες, μικρομεσαίες και εν δυνάμει εξαγωγικές επιχειρήσεις, που δεν εξάγουν στη συγκεκριμένη αγορά. Επενδύουμε στον Βορρά, που είναι πλούσιος και έχει την αγοραστική δύναμη, ενώ παράλληλα επιζητά το μεσογειακό προϊόν. Η συγκεκριμένη αποστολή εντυπωσιάστηκε από την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των ελληνικών προϊόντων», ανέφερε, μιλώντας στο Liberal.gr, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας, κ. Σωτήρης Γιαννακόπουλος, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι το Επιμελητήριο επενδύει σε δράσεις εξωστρέφειας, αυξάνοντας ταυτοχρόνως την προστιθέμενη αξία των προϊόντων της περιοχής.

Πρόσθεσε δε ότι προέκυψαν και συμφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών, για να ανοίξει περαιτέρω η αγορά της Σουηδίας, εξάγοντας μεσογειακά προϊόντα που αναζητούν οι αγορές της Βόρειας Ευρώπης, ενώ θα ακολουθήσουν επιπλέον αποστολές και επαφές με περισσότερες αγορές του Βορρά. Οι επιχειρήσεις της Λάρισας που συμμετείχαν ήταν οι εξής: Agrotis LTD, Campus, Collecteave, Corphes, Diodora, Elbak SA, Enia Foods, Geooikonomikoi LTD – Food Surfing, Greek Mama’s Pie, Intercomm, Kasidis SA, Nikzas SA, Ode to Pomegranate, Petrou Nuts, Polydendros PC, Thesaromata, Tzafettas SA και Tzanakoulis.

Στην κορυφή των εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων

Σημειώνεται, ακόμη, ότι η Θεσσαλία, με 4 εκατ. στρέμματα καλλιεργήσιμης γης, βρίσκεται στην κορυφή των ελληνικών εξαγωγικών περιοχών με αγροδιατροφικά προϊόντα. Ωστόσο, λόγω των πλημμυρών που έπληξαν την περιοχή με σημαντικές επιπτώσεις στους παραγωγούς και στις καλλιέργειες, η Θεσσαλία θα χρειαστεί, σύμφωνα με τον κ. Γιαννακόπουλο, 3-5 χρόνια να ανακάμψει. «Η παραγωγή επηρεάστηκε από τις καταστροφές. Παρ’ όλα αυτά, επειδή η περιοχή είναι μεγάλη σε έκταση, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις βρήκαν εναλλακτικούς τρόπους για να συνεχίσουν να είναι παραγωγικές και να παραμείνουν ανταγωνιστικά τα προϊόντα τους», εξήγησε.

Καταστροφική χρονιά για το βαμβάκι

Κάνοντας λόγο, στη συνέχεια, για μια καταστροφική παραγωγική χρονιά, αναφέρθηκε στις απώλειες του πρωτογενούς τομέα της περιοχής. Ειδικότερα, στο βαμβάκι, που είναι, κυρίως, εξαγωγικό προϊόν, με τη φετινή παραγωγή να φτάνει τα 100-150 κιλά ανά στρέμμα και τη σοδειά να μην είναι η απαιτούμενη για εξαγωγή, αλλά και στο καλαμπόκι, του οποίου η παραγωγή στη Θεσσαλία άγγιζε τους 2 τόνους ανά στρέμμα, ενώ για το 2024 καταγράφεται πτώση κατά 50%. «Η φετινή χρονιά ήταν καταστροφική για τον Θεσσαλικό κάμπο και πολλοί παραγωγοί δεν συνέλεξαν βαμβάκι το οποίο είναι εξαγώγιμο προϊόν», είπε καταλήγοντας ο κ. Γιαννακόπουλος.

liberal.gr