Με σύνθημα «η ελπίδα, η ενέργεια και τα όνειρα των νέων είναι η δύναμη αυτής της πόλης, που γίνεται πράξη κάθε μέρα», με πλήθος διαδραστικών θεματικών και εκδηλώσεων, ξεκινά την ερχόμενη Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, το 5ο Φεστιβάλ Νεολαίας Λάρισας. Η τριήμερη γιορτή της νέας γενιάς, που αποτελεί κορύφωση των εκδηλώσεων για τη Λάρισα - Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2025, είναι γεμάτη δράση, διάλογο και μουσική, με τις νέες και τους νέους να γίνονται πρωταγωνιστές.

«Θέλουμε τη νεολαία στο προσκήνιο. Και αυτό δεν είναι απλά ένα ωραίο σύνθημα — είναι στάση. Είναι επιλογή. Γιατί πιστεύω ειλικρινά ότι, αν η νεολαία βρεθεί στην πρωτοπορία των εξελίξεων, τότε η πόλη μπορεί πραγματικά να αλλάξει πρόσωπο. Γιατί οι νέοι κουβαλούν φρέσκες ιδέες και δημιουργικότητα, όραμα αλλά κυρίως τόλμη ... τη διάθεση να δοκιμάσουν, να προτείνουν, να οραματιστούν τη Λάρισα του αύριο χωρίς φόβο και στερεότυπα. Όταν οι νέοι έχουν λόγο και ρόλο, τότε δεν μιλάμε απλώς για το μέλλον — μιλάμε για τη δημιουργία του από τώρα!», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, στο πλαίσιο σχετικής συνέντευξης Τύπου που παρατέθηκε με αφορμή την επικείμενη έναρξη του Φεστιβάλ Νεολαίας.

«Έχουμε ένα από τα πιο ενεργά και δραστήρια Συμβούλια Νεολαίας στην Ελλάδα — και αυτό είναι τιμή για την πόλη μας. Από την πρώτη στιγμή, ως Δήμος, αγκαλιάσαμε τις πρωτοβουλίες του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, βρεθήκαμε στο πλευρό τους, αρωγοί στις προσπάθειες και στις ιδέες τους, γιατί πιστεύουμε πραγματικά ότι οι νέοι δεν πρέπει να είναι θεατές — πρέπει να είναι πρωταγωνιστές», τόνισε ο κ. Μαμάκος, καλώντας όλες τις νέες και όλους τους νέους της Λάρισας να δώσουν το παρών, να συμμετέχουν, να γεμίσουν τον χώρο των εκδηλώσεων και να ζήσουν το φεστιβάλ.

Ζωντανή «χαρτογράφηση» της νέας γενιάς

«Για εμάς, το φεστιβάλ αυτό δεν είναι απλώς μια τριήμερη γιορτή. Είναι ένας θεσμός που εδώ και πέντε χρόνια χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στη νεολαία και την πόλη. Είναι ένα σημείο συνάντησης — όχι μόνο ανάμεσα σε νέους και φορείς — αλλά και ανάμεσα σε ιδέες, σε κοινότητες, σε γενιές. Φέτος, με τη Λάρισα Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2025, ξέραμε ότι έπρεπε να πάμε ακόμα πιο μακριά - και νομίζω το καταφέραμε», τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, κ. Αλέξανδρος Τσάτσος, που έδωσε το «παρών» στη ΣΤ, μαζί με τη Γραμματέα του ΔΣΝ, κ.Ευαγγελία Καρυώτη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το φετινό Φεστιβάλ είναι μια ζωντανή «χαρτογράφηση» των προτεραιοτήτων της νέας γενιάς:

Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία δεν είναι απλώς “θεματικές” — είναι αξίες αδιαπραγμάτευτες.

Η συνεργασία με το φεστιβάλ Scout Around και η ένωση δυνάμεων με τους προσκόπους και δεκάδες φορείς της πόλης δείχνει ότι η ανοιχτή συνεργασία είναι ο πιο σύγχρονος τρόπος για ουσιαστική αλλαγή.

Η παράδοση, οι πολεμικές τέχνες, η τοπική μουσική σκηνή — όλα αυτά δηλώνουν ότι η νεολαία της Λάρισας δεν διαλέγει ανάμεσα στο “παλιό” και το “νέο” — τα ενώνει. Τα συνθέτει.

«Αν κάτι μας έμαθε η προετοιμασία αυτού του φεστιβάλ, είναι πως όταν δίνεις χώρο στη νέα γενιά, δεν σου επιστρέφει απλώς συμμετοχή. Σου επιστρέφει ενέργεια, δημιουργικότητα και προτάσεις. Σας καλούμε όλες και όλους να ζήσετε από κοντά αυτό το φεστιβάλ - όχι σαν θεατές, αλλά σαν συμμέτοχοι. Γιατί η πόλη μας έχει τη δύναμη να εμπνεύσει και οι νέοι της να την αλλάξουν», υπογραμμίζει ο κ.Τσάτσος

«Ενώνουμε δυνάμεις»

Στη σύμπραξη των Προσκόπων της Λάρισας με το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας και τον Δήμο Λαρισαίων, για τη Λάρισα - Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας αναφέρθηκε, τέλος, ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, κ. Γιώργος Ντάβας: «Εντάσσουμε τη φετινή χρονιά το προσκοπικό φεστιβάλ για τον εθελοντισμό και τον προσκοπισμό, Scout Around, στο Φεστιβάλ Νεολαίας -πραγματοποιήθηκε πέρυσι για πρώτη φορά και φιλοδοξούμε να γίνει θεσμός. Οι ομάδες φορέων που θα συμμετέχουν θα παρουσιάσουν στο κοινό ανοιχτά εργαστήρια και δράσεις (graffitti, φωτογραφίας, ai τραγουδιού, σακίδιο έκτακτης ανάγκης, μπάσκετ με αναπηρικά αμαξίδια, κ.α.)», τόνισε ο κ.Ντάβας, καλώντας όλες και όλους να συμμετέχουν στις δράσεις του Φεστιβάλ Νεολαίας.

Πρόγραμμα δράσεων και εκδηλώσεων*

Το τριήμερο 24, 25 και 26 Οκτωβρίου, από τις 5.30 μ.μ., η Κεντρική Πλατεία Λάρισας, μεταμορφώνεται σε έναν πολυχώρο δράσεων, δημιουργίας, εκφραστικότητας και συμμετοχής.

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου:

Ενότητα αφιερωμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία.

και την ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία. Συναυλία με τον Apon, έναν νέο καλλιτέχνη που μιλά ανοιχτά, δυναμικά και με λόγο που εμπνέει τη νέα γενιά.

Σάββατο, 25 Οκτωβρίου:

Φεστιβάλ Scout Around , σε συνεργασία με τους Προσκόπους: πληθώρα διαδραστικών δράσεων από φορείς όλης της πόλης, δράσεις για τα παιδιά, τους εφήβους, τις οικογένειες - ένα απόγευμα με ενέργεια, συνεργασία και παιχνίδι.

σε συνεργασία με τους Προσκόπους: πληθώρα διαδραστικών δράσεων από φορείς όλης της πόλης, δράσεις για τα παιδιά, τους εφήβους, τις οικογένειες - ένα απόγευμα με ενέργεια, συνεργασία και παιχνίδι. Παραδοσιακό γλέντι με τους «Βλάμηδες»: Πολιτιστικοί και χορευτικοί σύλλογοι της Λάρισας θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς και θα στηθεί ένα αυθεντικό γλέντι, με τη νεολαία της πόλης να τιμά τις ρίζες της.

Κυριακή, 26 Οκτωβρίου

Φεστιβάλ Πολεμικών Τεχνών : Δυναμικά στην καρδιά της πόλης με επιδείξεις και συμμετοχές από σωματεία, σχολές και ομάδες.

: Δυναμικά στην καρδιά της πόλης με επιδείξεις και συμμετοχές από σωματεία, σχολές και ομάδες. Συναυλία με τους «Argon», προς τιμή της καλλιτεχνικής σκηνής της Λάρισας - “φινάλε” με ρυθμό, ένταση και αισιοδοξία.

* Αναλυτικά το πρόγραμμα των δράσεων (φορέων, συλλόγων, συμμετεχόντων) θα παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες