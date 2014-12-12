Λάρισα: Στο νοσοκομείο 19χρονη μετά από απόπειρα αυτοκτονίας
Λάρισα | 11 Αυγ 2025, 10:40
Αποσοβήθηκαν τα χειρότερα το βράδυ της Κυριακής όταν μια 19χρονη στη Λάρισα αποπειράθηκε να θέσει τέλος στη ζωή της.
Η νεαρή αυτοτραυματίστηκε στα χέρια και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Α.Τ. Λάρισας
kosmoslarissa.gr
