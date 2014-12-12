Συνελήφθη, σήμερα τις μεταμεσονύκτιες ώρες στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λάρισας, άνδρας, διότι κατελήφθη να λειτουργεί, ως προσωρινά υπεύθυνος, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με νόμιμο εκπρόσωπο άλλον ημεδαπό που αναζητείται, και να έχει θέσει σε λειτουργία συγκρότημα με ενισχυτή και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική πέραν του επιτρεπόμενου ορίου.