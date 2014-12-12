Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Λάρισα για την εκδήλωση της Νέας Αριστεράς, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος Βουλευτής και μέλος του Π.Γ. της Νέας Αριστεράς συναντήθηκε με εκπροσώπους του Πανελλήνιου Συλλόγου Πληγέντων Κτηνοτρόφων από Ευλογιά–Πανώλη, οι οποίοι ανέδειξαν τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει από τις υποχρεωτικά δηλούμενες ζωονόσους (ευλογιά αιγοπροβάτων, πανώλη, αφθώδης πυρετός κ.ά.), οι οποίες προκαλούν τεράστιες απώλειες ζωικού κεφαλαίου, παραγωγής και εισοδήματος, χωρίς επαρκή αντιστάθμιση από τα ισχύοντα πλαίσια αποζημιώσεων.

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου παρέδωσαν στον κ. Τσακαλώτο αναλυτικό υπόμνημα – διεκδικητικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει αιτήματα για:

Πλήρη αποζημίωση της παγματικής αξίας των ζώων που χάνονται.

Κάλυψη χαμένου εισοδήματος για τουλάχιστον 12–24 μήνες.

Κάλυψη κόστους καραντίνας και βιοασφάλειας (ζωοτροφές, απολυμαντικά, εργατικά).

Αποζημίωση για καταστροφή προϊόντων (γάλα, τυριά, ζωοτροφές κ.λπ.) λόγω υγειονομικών μέτρων.

Ταχεία και διαφανή καταβολή αποζημιώσεων, με προκαταβολή 70% εντός 30 ημερών από τη θανάτωση.

Στήριξη για ανασύσταση των κοπαδιών (επιδοτήσεις για αγορά νέων ζώων).

Αξιοποίηση ειδικών ευρωπαϊκών κονδυλίων για την ανακούφιση των πληγέντων, όπως έχει εφαρμοστεί σε Ισπανία και Πορτογαλία.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος δεσμεύτηκε να προωθήσει τα αιτήματα του Συλλόγου, τονίζοντας πως η διαχείριση των ζωονόσων πρέπει να συνδυάζει την προστασία της δημόσιας υγείας με τη διασφάλιση της επιβίωσης των κτηνοτρόφων και της αγροτικής οικονομίας. Παράλληλα υπογράμμισε τη σημασία διάφανων και δίκαιων διαδικασιών, καθώς και της πλήρους αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων.

Η Νέα Αριστερά στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των κτηνοτρόφων και θα συνεχίσει να παλεύει για προστασία, σαφή μέτρα στήριξης και άμεσες αποζημιώσεις, χωρίς άλλες καθυστερήσεις , ώστε οι παραγωγοί να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια.