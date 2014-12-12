Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έλεγχοι, καθώς και οι εφαρμογές (ψεκασμοί) σε περιοχές της πόλης της Λάρισας, αλλά και σε οικισμούς του Δήμου Λαρισαίων, στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον περασμένο Απρίλιο.

Μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας πραγματοποιούνται έλεγχοι στις περιοχές: Ιπποκράτης, Νεάπολη, Νέα Πολιτεία και Αβέρωφ, καθώς και έλεγχοι και εφαρμογές στα φρεάτια ομβρίων της Λάρισας στις περιοχές: Φιλιππούπολη, Αγ. Αθανάσιος, Αγ. Αχίλλειος, Αγ. Νικόλαος, Αγ. Κωνσταντίνος, Αγ.Σαράντα, Λαχανόκηποι και Αγ. Γεώργιος.

Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στις περιοχές: Χαραυγή, Φιλιππούπολη και Άγιος Αθανάσιος, καθώς και έλεγχοι-εφαρμογή στα φρεάτια ομβρίων της Λάρισας στις περιοχές: Ιπποκράτης, Νεάπολη, Νέα Πολιτεία, Αβέρωφ, Άγιος Αχίλλειος, Άγιος Νικόλαος, εργατικές κατοικίες Γιάννουλης ( Παλιές- Νέες) και Αμυγδαλέα.

Η Αντιδημαρχία Αγροτικής Ανάπτυξης παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του προγράμματος και παραμένει στη διάθεση των πολιτών για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6974132700 (Συνεργείο ψεκασμών, χωρίς χρέωση) και στα τηλέφωνα του Δήμου Λαρισαίων: 2413.505.734 και 2413.505.735.