Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023 το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διοργανώνει την ειδική τιμητική εκδήλωση προς τιμήν του Επίτιμου Καθηγητή Ιατρικής Σχολής και πρώην Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Χρήστου Ν. ΚΙΤΤΑ, κατά την οποία θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας.



Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο «Ιπποκράτης», στη Βιόπολη Λάρισας στις 19:00 το απόγευμα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Επίτιμου Καθηγητή Ιατρικής Σχολής Παν/ου Αθηνών Χρήστου Κίττα

Προσωπικά Στοιχεία

Ο Επίτιμος Καθηγητής του ΕΚΠΑ Χρήστος Κίττας, γεννηθείς στη Λάρισα στις 25 Αυγούστου 1945, διαμένει και δραστηριοποιείται στην Αθήνα. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1968, στην οποία και εντάχθηκε ως Πανεπιστημιακός Βοηθός του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου το 1973. Εκπόνησε και υποστήριξε επιτυχώς τη διδακτορική του διατριβή και αναγορεύθηκε διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1975. Διορίσθηκε ακολούθως Πανεπιστημιακός Επιμελητής του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ το 1979, ενώ το 1982 εντάχθηκε στη βαθμίδα του Μόνιμου Λέκτορα στο ίδιο Εργαστήριο. Κατέχει την ειδικότητα της Παθολογικής-Ανατομικής από το 1976 και της Κυτταρολογίας από το 1983, έτος κατά το οποίο ολοκλήρωσε επίσης τη «Διατριβή επί Υφηγεσία» στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Μετεκπαιδεύτηκε ως HonoraryRegistrar στο Πανεπιστήμιο του Sheffield, στο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής (UniversityofSheffield, MedicalSchool, DepartmentofPathology) από το 1976 ως το 1978, ως Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και επανήλθε για δεύτερη μετεκπαίδευση στο ίδιο Εργαστήριο το 1980. Μετεκπαιδεύτηκε επίσης στο πεδίο της Αιματοπαθολογοανατομίας το 1983 στο Ινστιτούτο Παθολογικής Ανατομικής του Πανεπιστημίου του Κιέλου, στο Κρατίδιο του Schleswig - Holstein της Γερμανίας (UniversitatKielInstitutfurPathologie). Κατά το ίδιο έτος, αναγορεύθηκε Υφηγητής της Παθολογικής Ανατομικής και στη συνέχεια εντάχθηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή της Παθολογικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, όπου και στη συνέχεια εξελίχθηκε στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή κατά το έτος 1990 και παρέμεινε σε αυτή τη θέση ως το 1993, οπότε και εκλέχθηκε Καθηγητής Α’ Βαθμίδας Ιστολογίας – Εμβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής του ομώνυμου Εργαστηρίου, από το οποίο και αφυπηρέτησε το 2012. ΕίναιμέλοςτηςEuropean Academy of Sciences and Artsαπότο 2008. Το 2012 αναγορεύθηκε Ομότιμος Καθηγητής και το 2022 Επίτιμος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος 2021 – 2022 είναι μέλος του Faculty of Health and Medical Sciences του University of Surrey, ως Visiting Professor.

Σύντομα Στοιχεία του Διοικητικού Έργου

Αναφορικά με το Διοικητικό του Έργο, διετέλεσε Μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής και του Νοσηλευτικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τα έτη 1983-1984, Οργανωτικός Γραμματέας του Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το 1990 έως το 1992, Τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) από το 1992 έως το 1994, Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το 1993, Καθηγητής - Διευθυντής του Εργαστηρίου Ιστολογίας - Εμβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ από το 1993 έως το 2011, Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κ.Ε.Σ.Υ) και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός» κατά την περίοδο 2000 – 2001, ενώ προηγουμένως είχε διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Ογκολογίας, του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κ.Ε.Σ.Υ) το 1998.

Επίσης ήταν Πρόεδρος της Εφορείας της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2000 έως το 2003, Αναπληρωτής Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος κατά τις περιόδους 1998 έως 2001 και 2005 έως 2010, Τακτικό μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ) στον τομέα Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας από το 2005 – 2006.

Ο κύριος Κίττας μετά από εκλογές υπηρέτησε την Ιατρική Σχολή και το ΕΚΠΑ γενικότερα, από τις θέσεις του Διευθυντή του Μορφολειτουργικού Τομέα της Ιατρικής Σχολής από το 2000 έως το 2001, του Προέδρου της Ιατρικής Σχολής κατά την περίοδο 2001 έως 2003, του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, κατά την περίοδο 2003 έως 2006 και τελικώς του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2006 έως το 2009.

Επίσης διετέλεσε Υπηρεσιακός Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά το διάστημα Μαΐου –Ιουνίου 2012, ενώ είναι Σύμβουλος του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Ομίλου Εταιρειών Υγείας «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» από το Μάρτιο του 2013 μέχρι σήμερα, καθώς και Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στην Εμβληματική Δράση για την αντιμετώπιση του ιού SARS – COV – 2 από την 02 – 06 – 2020 έως σήμερα.

Σύντομα Στοιχεία του Διδακτικού Έργου

Πλούσιο διδακτικό έργο χαρακτηρίζει την πορεία του Επίτιμου Καθηγητή Χρήστου Κίττα. Σε επίπεδο προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, δίδαξε επί σειρά ετών τηνΙστολογία - Εμβρυολογία στους δευτεροετείς φοιτητές της Ιατρικής και στους πρωτοετείς φοιτητές της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και συγκεκριμένα την περίοδο 1993 έως 2012. Δίδαξε επίσης επί σειρά ετών την Παθολογική - Ανατομική στους τριτοετείς φοιτητές της Ιατρικής και της Νοσηλευτικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1973 έως το 1993 και στους τριτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Sheffield, από το 1976 έως το 1978 (tutorials). Ακόμη του ανατέθηκε η διδασκαλία της Ιστολογίας – Εμβρυολογίας – Ανατομίας στους πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές του Ιατρικού Τμήματος, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής (Π.Δ. 407) κατά την περίοδο 1979 - 1981, ενώ κατά το ακαδημαϊκό έτος 1981 – 1982 δίδαξε κατόπιν προσκλήσεως κεφάλαια της Παθολογικής Ανατομικής στους δευτεροετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Παν/ου Ιωαννίνων.

Σε επίπεδο μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών υπήρξε διδάσκων:

Στο Διαπανεπιστημιακό, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην « Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική », της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Κέντρου Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος».

», της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Κέντρου Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος». Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών « Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική », του Τμήματος Βιολογίας και Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

», του Τμήματος Βιολογίας και Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών « Κλινική και Εργαστηριακή Ιατρική », της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

», της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπό την επίβλεψή του ή με τη συμμετοχή του στις συμβουλευτικές επιτροπές, έχουν εκπονηθεί εκατό (100) διδακτορικές διατριβές, ενώ συνέβαλε επίσης σε επτά (7) διατριβές επί Υφηγεσία.

Σύντομη Αναφορά στο Συγγραφικό Έργο και τις Ανακοινώσεις σε Επιστημονικές - Εκπαιδευτικές Διοργανώσεις

Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει τη συγγραφή δύο (2) ελληνικών συγγραμμάτων, δύο (2) μονογραφιών, δέκα (10) κεφαλαίων σε Ελληνικά και τεσσάρων (4) κεφαλαίων σε ξενόγλωσσα βιβλία, την επιμέλεια και μετάφραση πέντε (5) ξενόγλωσσων συγγραμμάτων, ενός (1) έγχρωμου άτλαντα, ενώ είναι κύριος ή συ-συγγραφέας:

Διακοσίων ενενήντα( 290 ) δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με σύστημα ανώνυμων κριτών .

) . Δέκα ( 10 ) δημοσιεύσεων (πλήρων) σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων .

) δημοσιεύσεων (πλήρων) σε . Περίπου 100 περιλήψεων ανακοινώσεων σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων , συμποσίων και σεμιναρίων.

, συμποσίων και σεμιναρίων. Εξήντα πέντε ( 65 ) δημοσιεύσεων σε ελληνικά περιοδικά .

) . Άνω των είκοσι πλήρων δημοσιεύσεων ( 20 ) σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων

) σε Πλέον των εκατό πενήντα (>150) περιλήψεων ανακοινώσεων σε ελληνικά συνέδρια.

Το πλήρες συγγραφικό του έργο έχει συγκεντρώσει περί τις 15.000 ετερο - αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία, προσδίδοντάς του δείκτη απήχησης h-index ~55 καιi10 – index 191.

Έχει υπάρξει εκπαιδευτής σε πολυάριθμα σεμινάρια, που διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Παθολογίας, της Ελληνικής Εταιρείας Αιματολογίας, της Ελληνικής Εταιρείας Αγγειοχειρουργικής, της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Μικροβιολογίας, της Διεθνούς Ακαδημίας Παθολογικής Ανατομικής και της Ευρωπαϊκής Σχολής Αιματολογίας.

Σύντομη Αναφορά στα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα και τις Διακρίσεις-Βραβεία

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στον τομέα της Αιματοπαθολογοανατομίας, της Ογκολογίας, της Ηπατικής Αναγέννησης, των Μηχανισμών Απόπτωσης, της Ανάπτυξης, της Δομής και της Λειτουργίας των Οργάνων του ανοσολογικού συστήματος, αλλά και ευρύτερα της Οργανογένεσης. Τα επιτεύγματά του στους ερευνητικούς αυτούς τομείς είναι σημαντικά και αντικατοπτρίζονται στο συνολικό επιστημονικό και συγγραφικό του έργο, για το οποίο έχει αποσπάσει πολλές διακρίσεις.

Πιο αντιπροσωπευτικές είναι :

Η βράβευσή του, το Μάιο του 1999, από την Ιατρική Εταιρεία Αθήνας, για τη συμμετοχή του στο 25 ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, με το βραβείο «Σωτήρης Παπασταμάτης».

Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, με το βραβείο «Σωτήρης Παπασταμάτης». Η διάκρισή του από την Ακαδημία Αθηνών, με το «Βραβείο της Οικογένειας Λ. Μουσούλου», για την εργασία «Alterations of the p16 – pRbpathway and the chromosomelocus 9p21-22 in non small - celllungcarcinomas: relationshipwith p53 and MDM2 proteinexpression».

για την εργασία «Alterations of the p16 – pRbpathway and the chromosomelocus 9p21-22 in non small - celllungcarcinomas: relationshipwith p53 and MDM2 proteinexpression». Οι διακρίσεις του επίσης με τα βραβεία «ΑΛΚΜΑΙΩΝ» του Νοσ/ου «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» και «ΠΕΡΙΚΛΗΣ» του Δήμου Χολαργού – Παπάγου τα έτη 2017 και 2021, αντίστοιχα.

Σύντομη Αναφορά στα Ερευνητικά Προγράμματα

Έχει υλοποιήσει επιτυχώς, πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων ως Επιστημονικός Υπεύθυνος.

Αντιπροσωπευτικά αναφέρονται τα έργα:

Προγράμματα με Κωδικό E/391 1992 και E/021 1993 από το Κ.Ε.Σ.Υ. (Υπουργείο Υγείας)

Πρόγραμμα με Κωδικό 70/3/1996, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέσω Κ.Ε.Σ.Υ.

Προγράμματα με Κωδικό 70/4/2573 – 1996 και 70/4/3493 – 1998, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόγραμμα με Κωδικό 79/1344/30 – 1 - 95 ΠΕΝΕΔ, Γενική γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.)

Πρόγραμμα με Κωδικό 135/1998 από το Κ.Ε.Σ.Υ.

Πρόγραμμα με Κωδικό 70/4/2691 – 1996, IAEVAI, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πρόγραμμα με Κωδικό 70/4/4368 – 1998, IAEVAII, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πρόγραμμα με Κωδικό 97YΠ218, Γ.Γ.Ε.Τ.

Πρόγραμμα με Κωδικό 97EKBAN – 112, ΕΠΕΤ II, Γ.Γ.Ε.Τ. (50.000 €)

Πρόγραμμα με Κωδικό 97SYN, Γ.Γ.Ε.Τ.

Πρόγραμμα με Κωδικό QLRT-1999 - 30928, SACROHN 2000 - 2002, 5 ο Κ.Π.Σ.

Κ.Π.Σ. Πρόγραμμα Ηράκλειτος, 2003 - 2005, ΕΠΕΑΕΚ II, Υπουργείο Παιδείας

Πρόγραμμα Πυθαγόρας II, 2005 - 2006, ΕΠΕΑΕΚ II, Υπουργείο Παιδείας (100.000€)

Πρόγραμμα INsPiRE, 2010 - Πρόσκληση REGPOT, 7ο Κ.Π.Σ. (2.500.000 €)

(Ενδεικτικά αναφέρονται αντιπροσωπευτικοί προϋπολογισμοί)

Σύντομη Αναφορά στη Συμμετοχή του σε Επιστημονικές Εταιρείες

Είναι Μέλος πολλών Επιστημονικών Εταιρειών, όπως είναι η Ελληνική Εταιρεία Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής, η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, η Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία και οι:

British Division of the International Academy of Pathology.

Greek Division of The International Academy of Pathology.

SocietyofHematology.

EuropeanAssociationofHematopathology.

European Society of Pathology.

International Society of Pathology.

Στην πληθώρα των διοικητικών και συντακτικών δραστηριοτήτων του, αξίζει να αναφερθεί η θητεία του ως Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της InternationalAcademyofPathology κατά την περίοδο 1989 έως 1991, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής από το 1991 έως το 1993, ως Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της InternationalAcademyofPathology, κατά την περίοδο 1997 έως 1998, ενώ διετέλεσε μέλος της συντακτικής Επιτροπής των περιοδικών «Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής», «Ιπποκράτης» και «Haema» και κριτής στα διεθνή περιοδικά InternationalJournalofCancer, EuropeanJournalofVascularandEndovascularSurgery, Haema και MolecularOncology.

Ιδιαίτερος συνοπτικός σχολιασμός επιμέρους σημείων του

Βιογραφικού Σημειώματος

Ευρύ Διοικητικό έργο που αφορά τόσο στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, όπου υπηρέτησε σε ποικίλες θέσεις με προεξάρχουσες αυτές του Προέδρου της Ιατρικής Σχολής , Αντιπρυτάνεως και κυρίως του Πρυτάνεως του Ιδρύματος , όσο και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο οποίο διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Διοικούσας του Επιτροπής (1993) και Οργανωτικός Γραμματέας του Ιατρικού του Τμήματος (1990 - 1992).

, και κυρίως του , όσο και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο οποίο διετέλεσε (1993) και (1990 - 1992). Υπηρέτησε επίσης από τις ακόλουθες υψηλόβαθμες θέσεις, το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας:

Πρόεδρος της Επιτροπής Ογκολογίας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ).

(ΚΕΣΥ). Πρόεδρος του ΚΕΣΥ (2000 - 2001).

(2000 - 2001). Διετέλεσε Υπηρεσιακός Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Μάϊος – Ιούνιος 2012).

(Μάϊος – Ιούνιος 2012). Μία ξεχωριστή και αξιοσημείωτη προσφορά του Επίτιμου Καθηγητή του ΕΚΠΑ κυρίου Χρήστου Κίττα είναι αυτή στο Σύστημα Βιβλιοθηκών της Χώρας μας, αφού υπήρξε για σειρά ετών αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος και κατόπιν Επιστημονικός Υπεύθυνος του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος για την Οργάνωση των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ενώ διετέλεσε επί σειρά ετών Πρόεδρος της Εφορείας της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, αλλά και Αναπληρωτής Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

Η μεγαλύτερη όμως προσφορά του Επίτιμου Καθηγητή κυρίου Χρήστου Κίττα είναι η μεταμόρφωση ενός «άγονου» Εργαστηρίου, όπως αυτό της Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, σε μία Επιστημονική/Ερευνητική Κυψέλη, στην οποία ενέταξε λίγους μεν, αλλά εξαιρετικώς φερέλπιδες νέους Επιστήμονες. Οι τελευταίοι στη συνέχεια, με κορυφαίο και αρωγό της αρχικής, αλλά και συνεχιστή της προσπάθειας μεταμόρφωσης τον σημερινό Διευθυντή του Εργαστηρίου Καθηγητή κύριο Βασίλειο Γοργούλη, μετέτρεψαν το Εργαστήριο σε Διεθνές Κέντρο Αριστείας. Εκτός από τον Καθηγητή κύριο Γοργούλη και παρά το ολιγομελές διαχρονικά

ΔΕΠ του Εργαστηρίου, πολλά στελέχη του, αλλά και επιλεγμένοι συνεργάτες διέπρεψαν και διαπρέπουν στην Ελληνική και τη Διεθνή Επιστημονική Κοινότητα. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά ονόματα και τις θέσεις στις οποίες αυτοί - ές ανήλθαν κατά την Ακαδημαϊκή τους Πορεία, όπως είναι η Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής και πρώην Πρόεδρος της European Society of Pathology Κωνσταντίνα Τηνιακού, ο νυν Αναπληρωτής Καθηγητής του Εργαστηρίου Κωνσταντίνος Ευαγγέλου, ο οποίος προηγουμένως εκλέχθηκε και Τακτικός Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η Καθηγήτρια Βιολογίας Έφη Κιτράκη (Οδοντιατρικό Τμήμα ΕΚΠΑ), η Καθηγήτρια Έφη Μπάσδρα (Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ), η Καθηγήτρια Μυρσίνη Κουλούκουσα (Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ), ο Καθηγητής Ευάγγελος Μαρίνος (Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ), ο Καθηγητής Γιώργος Ρασσιδάκης (Πανεπιστήμιο Karolinska), αλλά και αρκετοί άλλοι, οι οποίοι στελεχώνουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε θέσεις Διευθυντών, ενώ ένα σημαντικό μέρος των νεαρών Ερευνητών που επεράτωσαν τη Διδακτορική τους Διατριβή στο Εργαστήριο Ιστολογίας - Εμβρυολογίας, διαπρέπουν σε πολλά Ερευνητικά Κέντρα της Χώρας ή και της αλλοδαπής.