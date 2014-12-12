Λάρισα: Την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου η εκδήλωση για τα πρωτάκια
Λάρισα | 29 Αυγ 2025, 07:48
Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Λάρισας και Περιχώρων διοργανώνει και φέτος εκδήλωση για τα «πρωτάκια» (αυτά που γεννήθηκαν το 2019) την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, στον χώρο του μίνι γκολφ στο Αλκαζάρ και ώρα 6:30 μ.μ.
Εκεί θα δοθούν οι πρώτες τους σχολικές τσάντες οι οποίες, όπως κάθε χρόνο, είναι εξαιρετικής ποιότητας και αναμένεται να ενθουσιάσουν τους μικρούς μαθητές.
Στην εκδήλωση θα υπάρχουν πολλές εκπλήξεις για τους μικρούς φίλους, καθώς επίσης και πλούσια λαχειοφόρος.
Γενική είσοδος 3 ευρώ με καφέ ή αναψυκτικό ή σουβλάκι.
