Την Τέταρτη 13/8/2025 αντιπροσωπείες των Δ.Σ., παραρτήματος Λάρισας της ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ και η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας- Εύβοιας θα καταθέσουν στεφάνι στον τόπο εκτέλεσης του δημοσιογράφου Κώστα Βιδάλη.

Η ανακοίνωση:

Συμπληρώνονται φέτος 79 χρόνια, (14/8/1946), από τον μαρτυρικό θάνατο του Κώστα Βιδάλη, πολιτικού συντάκτη του “Ριζοσπάστη”.

Δολοφονήθηκε στο χωριό Μελία, από το αστικό κράτος – την ένοπλη αντικομμουνιστική ομάδα του Σούρλα- ο Κώστας Βιδάλης, στέλεχος του ΚΚΕ και δημοσιογράφος του Ριζοσπάστη. Ο Βιδάλης είχε έρθει στη Θεσσαλία, παρόλο που γνώριζε ότι κινδυνεύει η ζωή του, για να κάνει ρεπορτάζ για την τρομοκρατία στην ύπαιθρο και έτσι να φτάσει η αλήθεια σε όλο το λαό.

Εβδομήντα εννέα χρόνια ύστερα από τη δολοφονία του, ο δημοσιογράφος, που όλοι τον αγαπούσαν και όλους τους αγαπούσε, μένει για το κομμουνιστικό κίνημα, τα λαϊκά στρώματα και την ελληνική δημοσιογραφία όχι μια μνήμη μουσειακή μόνο, αλλά σαν κάλεσμα αντίστασης και ευθύνης σε καιρούς δύσκολους όπως είναι σήμερα.

Αντιπροσωπείες των Δ.Σ., παραρτήματος Λάρισας της ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ και η ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΕΥΒΟΙΑΣ, τιμώντας τον κομμουνιστή, αντιστασιακό και δημοσιογράφο Κώστα Βιδάλη, θα καταθέσουν στεφάνι στον τόπο εκτέλεσής του στη Μελία, στις 13/8/2025 μέρα Τετάρτη και ώρα 11,00 το πρωί.