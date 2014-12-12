Ένας ακόμα άνθρωπος έχασε σήμερα Παρασκευή τη ζωή του στη Λάρισα από ανακοπή καρδιάς.

Πρόκειται για έναν 57χρονο που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του από την γυναίκα του, όταν αυτή επέστρεψε από την εργασία της.

Ο θάνατός του πιθανολογείται ότι προήλθε από καρδιακή ανακοπή.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο αλλά ήταν ήδη αργά.

Τυπική έρευνα για το συμβάν διεξάγει η αστυνομία.

Ε.Π. kosmoslarissa.gr