Τις πύλες του στο κοινό άνοιξε σήμερα, Σάββατο, το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων του Δήμου Λαρισαίων, στο πλαίσιο δράσης για να έρθουν πιο κοντά οι πολίτες που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα κατοικίδιο με τους τετράποδους φίλους μας που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του Καταφυγίου.

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, πολίτες, εθελοντές και μέλη της Δημοτικής Αρχής βρέθηκαν στον χώρο του Καταφυγίου, όπου είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν στον προαυλισμό των σκύλων που φιλοξενούνται εκεί και να μεταφέρουν ένα δυνατό μήνυμα για τη φροντίδα και την προστασία των αδέσποτων ζώων.

«Είναι ένα ακόμη βήμα στις προσπάθειες που κάνουμε ως Δημοτική Αρχή για την ευζωΐα των τετράποδων φίλων μας που βρίσκονται στο Καταφύγιο. Στόχος μας είναι να καθιερωθεί τα Σάββατα -εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και οι υπηρεσιακές ανάγκες- μια σταθερή ώρα που θα ανοίγουν οι πύλες του Καταφυγίου στο κοινό, ώστε να προωθήσουμε την κουλτούρα της υιοθεσίας ενός αδέσποτου ζώου», σημειώνει, μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, που επισκέφθηκε το Καταφύγιο και συμμετείχε στη δράση.

Μαζί του ήταν και η εντεταλμένη Σύμβουλος για την Ευζωΐα Δεσποζόμενων και Αδέσποτων Ζώων, κ. Βίκυ Γούλα, ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Τάσος Κουρδής, πολίτες και εθελοντές μέλη φιλοζωικών οργανώσεων, με την πολύτιμη συνδρομή των οποίων υλοποιήθηκε η δράση -και τους οποίους ευχαρίστησε θερμά ο κ. Μαμάκος, για το έργο, τις πρωτοβουλίες και τη συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή στο ζήτημα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων στην πόλη.