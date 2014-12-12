Τη Δευτέρα θα ηχήσει το πρώτο κουδούνι στο 8o ΕΠΑΛ στις φυλακές Λάρισας και με αυτόν τον τρόπο το πρώτο Επαγγελματικό Λύκειο σε φυλακές στην Ελλάδα θα ξεκινήσει τη λειτουργία του.

Μία προσπάθεια χρόνων είναι η ιδρυθεί επαγγελματικό λύκειο, που ξεκίνησε το 2015 και με υπομονή, επιμονή και συνεχή διεκδίκηση οι συντελεστές έφεραν αυτό το αποτέλεσμα.

Το νέο σχολείο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του τμηματικά και από την Α’ Λυκείου, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο και για άλλα καταστήματα κράτησης σε όλη τη χώρα.

Ο διευθυντής εκπαιδευτικών δομών του σωφρονιστικού καταστήματος Λάρισας, Γιώργος Τράντας, μιλώντας στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Περίμετρος» τόνισε πως το σχολείο αυτό δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε έγκλειστα άτομα να μάθουν μία τέχνη, να εξειδικευτούν σε έναν τομέα, να αποκτήσουν πιστοποίηση και να βρουν μία δουλειά για την επανένταξή τους στην κοινωνία.

«Είμαι χαρούμενος και περήφανος. Δεν είναι έργο δικό μου, είναι ένα έργο πρώτα των κρατουμένων αποφοίτων των άλλων σχολείων, που ζητούσαν να συνεχιστεί η δεύτερη ευκαιρία, είναι η προσπάθεια των εκπαιδευτικών, είναι η έγκριση της φυλακής και φυσικά όλων των εμπλεκόμενων φορέων μέχρι την υπουργό Παιδείας, που υπέγραψε μαζί με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και των Οικονομικών την απόφαση για την ίδρυση του πρώτου Επαγγελματικού Λυκείου σε φυλακές της Ελλάδας.

Στην πρώτη τάξη του ΕΠΑΛ θα είναι 22 άτομα και προχωράμε βήμα βήμα», τόνισε μεταξύ άλλων ο Γ. Τράντας.

Ρεπορτάζ: Μίνα Μαυρογιάννη

ertnews.gr