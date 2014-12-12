Λάρισα: Τροχαίο με τραυματισμό δικυκλιστή στη Νέα Σμύρνη
Λάρισα | 06 Νοε 2025, 19:07
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη Λάρισα.
Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή, στην οδό Σωκράτους, στη Νέα Σμύρνη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του δικύκλου.
Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για την παροχή πρώτων βοηθειών.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.