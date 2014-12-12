Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη Λάρισα.

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή, στην οδό Σωκράτους, στη Νέα Σμύρνη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του δικύκλου.

Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για την παροχή πρώτων βοηθειών.